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蘋果傳完成虛擬視覺裝置晶片設計 應用產品初期價格不菲

聯合新聞網 / 楊又肇
▲蘋果先前證實以1億美元價格收購虛擬實境內容業者NextVR，確定進軍VR內容市場
▲蘋果先前證實以1億美元價格收購虛擬實境內容業者NextVR，確定進軍VR內容市場

彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指出，蘋果先前有不少傳聞的虛擬視覺頭戴裝置所採用處理器已經進入試產，最快會在2023年進入市場，同時建議售價將會在3000美元以上，顯然初期將不會鎖定一般消費市場，而是作為特定領域使用。

依照消息來源表示，蘋果用於虛擬視覺裝置使用的處理器將有三款，目前已經做好相關設計，準備進入試產，並且以台積電5nm製程技術代工生產，而具體量產時間至少為1年，因此預期此款虛擬視覺裝置正式推出時間會安排在2023年。

另外，此款虛擬視覺裝置將配合iPhone等裝置透過有線或無線方式連接運作，裝置本身也具備運算能力，而非僅透過連接裝置運算虛擬視覺內容，至於作業系統則會採用基於iOS的客製化作業系統，同時蘋果也已經完成此款裝置的影像感測元件與顯示晶片設計。

至於此款虛擬視覺裝置初期售價可能會在3000美元以上，因此會先鎖定內容創作者，或是專業影像工作者、遊戲開發等特定領域應用需求，之後才會推出更符合消費市場預期價位版本。

而目前此類頭戴裝置面臨重量較明顯、不容易攜帶等問題，蘋果似乎準備讓此類裝置重量控制在200-300公克左右，甚至未來可能進一步縮減為100-200公克，讓使用者更方便使用。

在此之前，市場分析曾透露蘋果最快會在2022年推出對應虛擬實境應用頭戴裝置，而對應擴增實境應用產品則會在2025年以後問世，甚至更有消息指稱蘋果計畫打造對應混合實境使用的隱形眼鏡產品，但目前並未獲得證實。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

隱形眼鏡 台積電

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