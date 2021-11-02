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VESA將螢幕自動更新率調整納入eDP 1.5設計標準 讓筆電等裝置電池續航時間提升

聯合新聞網 / 楊又肇

VESA (美國視訊電子標準協會)近期宣布更新嵌入式DisplayPort 1.5 (eDP 1.5)版本標準，藉此取代在2015年推出的eDP 1.4b設計，並且加入顯示面板自動更新率調整協定，以及強化設計的VESA Adaptive-Sync動態同步顯示輸出協定，藉此讓嵌入式裝置能在提升動態顯示影像效果之餘，進一步精簡更多電力損耗。

而此項更新，將更有利於筆電等裝置提高電池續航力，並且對應更好螢幕畫面顯示效果，另外也能透過可使用較少電路設計，以及更低電磁干擾特性，藉此對應更高顯示解析度輸出，以及更高畫面更新率與進階色深表現。

除了筆電，eDP設計也廣泛應用在AiO一體式電腦、高階平板裝置，以及車載系統使用，另外也能廣泛應用在結合顯示螢幕的裝置。

依照VESA說明，相較過往裝置的螢幕畫面更新率多半採固定頻率設計，在近期面板設計廣泛導入的自動畫面更新率調整設計，則可讓裝置處於特定使用狀態時，可以透過更低畫面更新率顯示畫面，或是藉由提高畫面更新率對應穩定輸出影像表現，讓裝置電力可以更有效率被使用，進而提升電池續航力。

例如透過靜態形式展示的電子螢幕，即可將靜態顯示畫面存放在顯示器內建記憶體，讓系統其他運作部分進入低耗電待機狀態，或是讓筆電處於長時間顯示靜態內容時，亦可讓筆電進入低耗電狀態，藉此增加整體電力使用時間。

除了加入Adaptive-Sync動態同步顯示輸出協定，eDP 1.5更加入垂直遮沒期間 (vertical blanking period)，仍可在裝置維持運作時停止顯示介面作動，藉此精簡實際用量電，另外也針對OLED面板加入最佳化，藉此延長此類面板使用壽命。

另外，針對Adaptive-Sync動態同步顯示輸出協定部分，VESA更在eDP 1.5增加串流影音播放最佳化設計，並且增加減少螢幕輸出顯示閃爍情況，以及支援遊戲在超寬螢幕中的動態畫面更新率表現。

而先前提出的DisplayHDR與DisplayHDR True Black標準，一樣也能套用在eDP 1.5設計規範。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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