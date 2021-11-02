羅技推POP MOUSE無線藍牙滑鼠 也能快速發送表情符號

日前在台推出POP KEYS系列客製化表情符號無線機械式鍵盤後，羅技今日 (11/1)宣布引進POP MOUSE無線藍牙滑鼠，同樣加入EMOJI表情符號設定及快捷鍵設計，讓使用者能更快發送表情符號。

外觀部分，POP MOUSE無線藍牙滑鼠採用與POP KEYS系列客製化表情符號無線機械式鍵盤相同配色，一樣推出「夢幻紫」、「魅力桃」、「酷玩黃」三種繽紛撞色款式，並且採貼合手掌的流線型圓腳設計，左右按鍵部分更採用Silent Touch設計，相比先前推出的M170滑鼠約可在左右按鍵點擊噪音減少90%以上。

功能部分則一樣搭載EMOJI表情符號設定及快捷鍵，讓使用者能透過點按直接發送表情符號，若不使用表情符號的話，亦可將其設定為常用操作指令鍵。而透過Smart Wheel智慧滾輪即可高速捲動瀏覽頁面，並且精準定位進行閱覽，內建藍牙則可對應最多三台裝置連接使用，分別相容Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS及Android作業系統環境使用。

此外，POP MOUSE無線藍牙滑鼠同樣支援羅技Flow功能，藉此同時控制多台裝置，將滑鼠游標移到螢幕邊緣，就能自動在不同電腦之間切換，並且能輕易在不同電腦間傳送文字、影像和檔案。

羅技此次更找來藝人安心亞擔任「品牌好友」，而此次推出的POP MOUSE 無線藍牙滑鼠將從即日起開放燦坤、順發、三井、良興、原價屋等實體通路門市銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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