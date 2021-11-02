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Fitbit Charger 5健身手環搭載AMOLED彩色螢幕 可量測壓力、心電圖

聯合新聞網 / 楊又肇

今年8月宣布加入彩色AMOLED顯示螢幕設計，並且內建GPS定位功能，以及包含ECG心電圖與EDA壓力指數量測功能的Fitbit Charge 5健身手環，今日 (11/1)宣布在台灣市場推出。

Fitbit Charge 5強調採用更輕薄機身設計，但是在納入彩色螢幕與身體數值量測功能情況下，還能對應最長可達7天的待機使用時間，同時也能藉由內建感測元件追蹤全天候活動、心率、心電變化，以及包含壓力與睡眠品質數據。

此次更加入可透過皮膚汗水層判斷身體壓力狀態，原先僅在Fitbit Sense搭載的EDA壓力指數量測功能，讓使用者能更容易了解自己是否處於隱藏性的壓力狀態，或是有明顯壓力感受，並且可以透過Fitbit app檢視數據變化。

至於運動數據記錄部分，則可對應常見超過20種運動，其中包含跑步、健行、騎腳踏車、有氧運動等，同樣支援自動識別當前運動類型，無需使用者特別選擇設定，並且能依照量測壓力指數判斷是否在運動過程稍作休息。

其他部分，則包含內建GPS定位功能、全天候心率量測功能，以及包含追蹤呼吸頻率、皮膚溫度變化，以及血氧濃度飽和狀態，另外也能透過動態感測元件等記錄數據識別睡眠狀態，並且能配合Fitbit Premium訂閱服務深入了解睡眠數據分析結果。

Fitbit Charge 5同樣支援Fitbit Pay支付服務，在台灣地區更整合一卡通功能，方便使用者配戴時當做交通卡使用。另外，手環帶部分則其中輕量矽膠Infinity錶帶、透氣運動錶帶、毛絨質感尼龍材質魔鬼氈錶帶、頂級手工Horween皮革錶帶等配件，另外也如先前說明與諸多設計師合作時尚手環帶，以及對應先前推出手錶款產品的錶帶配件，讓使用者能依照個人喜好與穿搭需求替換。

建議售價方面，Fitbit Charge 5將以新台幣5990元價格銷售，預設搭配錶帶為碳黑色款式，亦可額外購買Charge 5專屬輕量矽膠Infinity錶帶、透氣運動錶帶、黏扣式錶帶、頂級手工Horween皮革錶帶等配件交換配戴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fitbit 睡眠

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