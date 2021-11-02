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增加新色彩的HomePod mini 今起開放台灣等市場訂購

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在秋季新品發表會上亮相的HomePod mini新增橘色、藍色與黃色款式，確定將在11月2日起在台供貨，建議售價則維持為新台幣3000元。

此次新增加橘色、藍色與黃色三款配色，將讓使用者能容易搭配居家色調。

功能部分則一樣能以兩組HomePod mini組成左右聲道輸出模式，或是放置在各個房間內透過名為「對講機 (Intercom)」的功能，讓使用者可透過HomePod、iPhone，或是其他HomePod Mini傳遞留言，同時留言內容也會透過推播方式傳送到iPhone。

而新款配色會在觸控表面、網狀織物、音量圖示和編織電源維持一致設計，但內建晶片則一樣是Apple S5，並且支援UWB超寬頻技術，基本上與先前推出的HonePod mini維持相同設計。

加拿大、墨西哥、美國顧客將可在台灣時間11月1日晚間10點起訂購HomePod mini，而中國、香港、日本及台灣地區消費者則可在台灣時間11月2日上午9點起訂購，而澳洲、奧地利、法國、德國、印度、愛爾蘭、義大利紐西蘭、西班牙及英國則會在11月下旬時候開放訂購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義大利 紐西蘭

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