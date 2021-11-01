快訊

病毒「自我毀滅」致日本疫情急降溫？ 羅一鈞分析原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果推590元擦拭布缺現貨 外國員工爆「獨特材質」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果官方網站推出長寬16公分的「擦拭布」，要價台幣590元。圖擷自Apple(台灣)
蘋果官方網站推出長寬16公分的「擦拭布」，要價台幣590元。圖擷自Apple(台灣)

蘋果秋季發布會推出許多3C產品以外，其中一樣週邊商品更吸引大家的目光，即訂價19美金、台幣590元的「擦拭布」，目前沒有現貨，更有員工爆料擦拭布的獨特材料！

繼蘋果發布iPhone13、MacBook Pro、Air Pods 3等新品，官方網站也推出長寬16公分的「擦拭布」，卻要賣590元台幣。不過，根據《紐約時報報導，一名匿名蘋果員工表示，公司對於擦拭布的需求一點也不感驚訝，他進一步說明，「擦拭布經過精心設計，包括淺灰色的顏色設計」，並且使用不織布的極超細纖維材質所製成，但並未詳細說明。

專門介紹蘋果產品的網頁MacStories主編輯費德里科·維蒂奇（Federico Viticci）則說，一開始看到蘋果販售擦拭布，以為是笑話，「我跟一般人一樣，一直都用眼鏡布、衣服或衛生紙來擦拭iPhone、iPad的螢幕」。

蘋果標榜，擦拭布的材質柔軟，不會磨損任何物件，能夠安心地擦拭蘋果產品的顯示器。其實擦拭布並非蘋果的新出產品，《紐約時報》提到，以往在Pro Display XDR產品中就附有擦拭布，直到秋季發布會，蘋果才決定開始單獨銷售。蘋果官網上顯示，目前擦拭布沒有供應現貨，下訂單後需等待十到十二週才會到貨。

紐約時報 3C 衛生紙

延伸閱讀

等到了！iPad Mini 6 Wi-Fi版無預警開賣 果粉搶翻這新色

見台積超長工時嚇壞！美工程師曝內幕 網酸：稱霸世界的秘密

用小拇指支撐、躺著滑手機 外國專家：造成神經壓迫、疼痛

超商咖啡寄杯才15元賺什麼？ 網揭真相：其實賺更多

相關新聞

蘋果傳明年推出AR兼VR頭戴裝置 走高價路線

根據彭博資訊撰寫「Power On」時事通訊的記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果公司的混合實際頭戴裝置可能在明...

蘋果推590元擦拭布缺現貨 外國員工爆「獨特材質」

蘋果秋季發佈會推出許多3C產品以外，其中一樣週邊商品更吸引大家的目光──訂價19美金、台幣590元的「擦拭布」已顯示為斷貨，更有員工爆料擦拭布的獨特材料！

三星合作微軟 將One UI操作介面帶到Windows筆電

在近期舉辦的SDC開發者大會中，三星除了透露將在電視平台打造雲端串流遊戲服務、持續推動Tizen作業系統，並且強化物聯網應用發展之外，更透露將與微軟深入合作，預計在日後推出的新款三星筆電產品所搭載Windows作業系統，融入與手機產品相同的One UI操作介面設計，以利使用者在不同裝置上獲得相同或相近的使用體驗。

蘋果暫未計畫 在MacBook Pro加上螢幕觸控或防水設計

依照蘋果說明，目前並未計畫在MacBook Pro搭載觸控螢幕，或是具備防水設計。

Palm揭曉旗首款真無線耳機 由曾負責Beats by Dre及三星產品設計師操刀

日前預告之後，Palm正式宣布旗下第一款真無線耳機，並且以Palm Buds Pro為稱。

繞過TPM、Secure Boot限制！如何用Rufus製作Windows 11 安裝隨身碟？

安裝 Windows 11 最容易遇到的問題是電腦必須支援並啟用 TPM 2.0（信賴平台模組），也要支援「安全開機」（Secure Boot）功能，不過已經有國外開發者提供一些繞過這些限制的安裝方法，像是修改機碼略過檢查就能跳過 TPM 2.0 和中央處理器型號檢查，不過如果覺得這些過程太複雜繁瑣，使用 Rufus 來製作更易於安裝的 USB 開機隨身碟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。