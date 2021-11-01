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三星合作微軟 將One UI操作介面帶到Windows筆電

聯合新聞網 / 楊又肇

近期舉辦的SDC開發者大會中，三星除了透露將在電視平台打造雲端串流遊戲服務、持續推動Tizen作業系統，並且強化物聯網應用發展之外，更透露將與微軟深入合作，預計在日後推出的新款三星筆電產品所搭載Windows作業系統，融入與手機產品相同的One UI操作介面設計，以利使用者在不同裝置上獲得相同或相近的使用體驗。

實際上，微軟過去以來並未允許OEM廠商自行修改Windows作業系統操作介面，多半僅允許OEM業者在筆電產品出廠預設搭載旗下專屬應用服務，或是與第三方業者洽談合作內容。

但此項限制未來可能會由三星改變，或是微軟從三星與Google合作的Android作業系統，因為採用三星大量客製化操作介面與功能，進而吸引更多人深入使用，使用微軟在此類合作限制上開始做了鬆綁。

而三星與微軟這樣的合作，或許也有利於日後Windows 11能藉由不同OEM業者採用操作介面、搭載功能，因此能有更大差異化發展，將讓Windows作業系統生態能有更大差異化發展，尤其對於特定應用領域的筆電機種，例如遊戲筆電、創作者筆電等，都能有更進一步的最佳化調整，而非僅能透過預設應用服務作區隔。

不過，目前無法確認微軟是否僅與三星達成此項合作協議，或是將開放更多OEM業者也能在Windows作業系統採用客製化操作介面。

在三星方面的發展，過去已經將S Pen手寫筆應用帶進Windows作業系統，同時也陸續透過應用服務加深與手機產品連動功能，讓使用者更方便將手機資料與筆電同步，或是將筆電內容傳遞至手機使用。而此次計畫將手機端的One UI操作介面帶到Windows 11作業系統，三星更計畫讓筆電上的操作體驗能與手機端一致。

至於即將應用在筆電端的OneUI操作介面，將會以One UI Book 4為稱，包含未來即將推出的新款筆電，以及目前已經在市場銷售的Galaxy Book Pro、Galaxy Book 360、Galaxy Book Flex 2、Galaxy Book Odyssey等筆電產品，未來都會採用新版操作介面，藉此與其他業者銷售筆電產品作更大區隔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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