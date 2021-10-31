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蘋果暫未計畫 在MacBook Pro加上螢幕觸控或防水設計

聯合新聞網 / 楊又肇

依照蘋果說明，目前並未計畫在MacBook Pro搭載觸控螢幕，或是具備防水設計。

蘋果硬體工程資深副總裁John Ternus在受訪時表示，目前仍未計畫推出具備觸控螢幕功能的MacBook Pro，原因在於目前MacBook Pro絕大部分的操作都是以鍵盤、觸控板互動為主，而若加上螢幕觸控功能，則可能會讓MacBook Pro整體厚度增加，甚至影響電池續航表現。

另一方面，則顯然是與蘋果目前在iPad Pro產品市場定位有關，若MacBook Pro加入螢幕觸控功能勢必會影響部分iPad Pro使用模式，因此在目前產品發展策略來看，蘋果在MacBook Pro加入螢幕觸控的可能性不高。

至於針對新款MacBook Pro並未採用Face ID臉部識別功能，而是沿用Touch ID指紋辨識設計，John Ternus表示主要還是與使用上是否直覺有關，認為在MacBook Pro的使用模式還是透過指紋識別方式較為直覺。

而對於此次推出新機整體厚度較為明顯，負責Mac與iPad產品的市場行銷副總裁Tom Boger則解釋主要呼應消費者使用需求，因此將經常使用介面重新加回，以利內容創作者更方便使用，因此不可避免地讓新機厚度與重量增加一些。

但未來是否有機會在MacBook Pro加入防水設計？Tom Boger則表示目前此類需求並不明顯，因此會傾向將筆電內部空間用於電池續航或執行效能等方面升級。

另外，Tom Boger也說明接下來會持續與第三方維修業者合作，使其能更妥善協助消費者維修蘋果筆電產品，一如在iPhone等品目前已經與眾多第三方維修業者合作，並且能以蘋果維修準則與原廠零件提供維修服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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