Palm揭曉旗首款真無線耳機 由曾負責Beats by Dre及三星產品設計師操刀

日前預告之後，Palm正式宣布旗下第一款真無線耳機，並且以Palm Buds Pro為稱。

而外觀部分，Palm強調是由過去曾負責Beats by Dre，以及三星產品設計師操刀，外型採用圓潤、消光設計，為了確保隔音效果，更採用入耳式規格，並且配置6組麥克風，藉此實現主動降噪，以及通話降噪功能，不意外地也提供環境通透使用模式。

至於聲音部分則是透過10mm動態單體，並且加強低頻聲音表現，電池續航時間則可達4.5小時，若將主動降噪功能關閉則可延長至5.5小時，連續通話時間則可達3小時左右，另外配合內建400mAh電池容量的收納攜行盒，則可讓總使用時間延長至24小時。

其他功能部分，則包含機身採用IPX4等級防水，支援3種不同尺寸替換耳塞，及快速配對功能，更支援Google Assistant與Siri等數位助理服務喚醒。

建議售價部分，Palm Buds Pro將以129美元價格銷售，預計會在11月9日之後上市銷售，目前已經開放美國、加拿大與墨西哥市場預購，接下來也會在全球特定市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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