自原有體系拆分後 未來將不再有Olympus品牌相機
去年透過將數位相機事業群轉為全資子公司，並且更名為OM數位解決方案 (OM Digital Solutions)，再由日本產業合作夥伴收購其95%股權，藉此將數位相機事業群轉讓之後，稍早更確認未來不再使用Olympus品牌名稱，同時也透露新款旗艦等級M43相機系統已經進入開發最終階段。
不再使用Olympus品牌名稱，或許是為了與現存Olympus品牌作更明確區隔，因此未來的OM-D與PEN系列機種都會改以OM System品牌名稱，如同日前確認錄音筆產品不再使用Olympus品牌名稱，改為使用OM System品牌名稱的作法。
而類似情況，先前Sony將Vaio品牌轉讓給日本產業合作夥伴時之後，後來推出產品均未使用Sony品牌名稱，而是直接使用Vaio品牌稱呼。一方面是為了作明顯區隔，同時也可能因為轉讓後的品牌使用協議，或是授權使用成本考量等因素影響。
因此，除了現行已經在市面銷售機種，未來新款相機將不會再使用Olympus品牌名稱。
至於此次透露將準備推出新款旗艦等級相機產品，除了象徵表示未來依然會針對市場需求推出高階旗艦等級相機產品，另一方面也顯然是為了穩定市場信心，避免日後不再使用Olympus品牌名稱，可能發生用戶族群流失問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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