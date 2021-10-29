DJI採磁吸、模組化設計的Action 2運動相機僅56克 支援4K 60fps拍攝

繼上週揭曉針對電影創作者打造的Ronin 4D系列拍攝解決方案之後，DJI這次更新產品則是加入磁吸、模組化設計的Action 2運動相機。

從整體設計來看，似乎不難猜測Action 2是針對競爭對手Insta360推出的Insta 360 Go系列所打造，同時更保留原本Action相機的拍攝功能，並且藉由磁吸介面與模組化設計，讓Action 2能有更多元應用可能性。

當然，相較Insta 360 Go系列的身形，Action 2明顯大了不少，但好處是拍攝成像效果會明顯好上許多，同時可拍攝時間長度也相對較長。

Action 2採用方正機身設計，重量僅56公克，並且配置f/2.8光圈、155°拍攝視角鏡頭與1/1.7吋感光元件，解像力則達4000 x 3000 (1200萬畫素)，分別對應4倍靜態數位變焦，以及2倍錄影時的數位變焦，支援慢動作或縮時拍攝，最高支援4K (4:3) 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60fps影片規格拍攝，本身搭載電子防震設計，並且透過micro SD記憶卡存放資料。

而背面則搭載1.76吋觸控螢幕，對應電池容量則是580 mAh，約可拍攝70分鐘影片 (1080p/30fps)，機身部分則可額外擴充同為1.76吋觸控螢幕配件，藉此對應鏡頭自拍時同時監看使用需求，或是透過額外電池配件增加拍攝續航時間。

至於防護部分，DJI強調Action 2裸機狀態下可對應10公尺水下防護，搭配防水殼則可增加至水下60公尺防護，另外也對應防塵、抗摔設計，甚至鏡頭部分也進一步做了強化，避免在一般使用情況下產生刮痕。

透過磁吸、轉接等方式，Action 2可以當作項鍊般配戴錄製第一人稱視角影片，或是透過轉接配件固定在不同拍攝角度取景，藉此增加Action 2的拍攝使用場景，同時也能紀錄不同鏡位影像，甚至可以透過手持拍攝桿配件進行拍攝，另外也能加裝微距鏡拍攝不同風格影像。

聲音方面則可透過內建四組陣列麥克風收音，支援聲音變焦及拾音指性切換功能，在拍攝過程更能讓聲音配合被攝物體改變聚焦位置。如果使用者需要更進一步的收音效果，甚至可以搭配由接收器、無線發射器和充電盒組成，同時也是DJI首款雙通道無線收音系統「DJI Mic」錄製更清晰聲音內容。

目前Action 2雙螢幕套裝將以新台幣16990元價格銷售，續航套裝組則會以新台幣13700元價格銷售，目前已經開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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