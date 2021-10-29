Nikon正式揭曉全片幅無反機種Z9 支援120fps、1000張連拍與2小時4K錄影

今年初透露將推出鎖定8K影像拍攝需求，並且採用全新開發FX格式堆疊式CMOS感光元件的新款全片幅無反機種Z9，Nikon稍早正式公布此款相機具體細節，並且確認將在今年底前推出，機身建議售價則是5500美元。

Z9對應與Z7 II相同的4570萬畫素解像力，採用EXPEED 7影像處理器，同時可拍攝每秒20張RAW格式靜態影像 (JPEG檔案可對應30fps拍攝速度)，最高支援8K 30fps動態錄影，閃光燈同步速度則可達1/200秒，藉此對應運動賽事或動態影像拍攝需求。

而將拍攝畫素調降為1100萬畫素的話，則可對應120fps拍攝速度，同時設定為JPEG或高效率的HE RAW儲存格式時，則可支援多達1000張連拍表現。

對焦部分則同樣加入人工智慧技術，可追蹤人眼、人臉或軀體，以及包含狗、貓、鳥、飛機、火車或摩托車等物件，使用者可以設定讓系統自動判斷，或是手動指定特定追蹤物件，另外也支援3D追蹤對焦功能，讓使用者更容易透過Z9拍攝運動、動態或野外取景內容。

另外，Nikon更針對Z9機身防震設計強化，讓使用者在拍攝靜態或動態影像內容時，都能維持影像穩定，而配合同樣支援VR防震設計的鏡頭如望遠鏡頭Nikkor Z 70-200m F/2.8、定焦鏡頭Z MC 105mm f/2.8 VR，或是此次公布的新款望遠鏡頭Z 100-400mm F/4.5-5.6 VR S，則可讓拍攝影像更加穩定。

在錄影功能方面，除了對應8K 30fps動態錄影，更支援10位元H.264編碼格式，或是H.265圖像群組編碼格式，另外更支援ProRes 422 HQ壓縮格式。而Z9可在正常溫度下，以4K 30fps格式紀錄超過2小時長度影片。

Nikon更透露未來透過韌體更新後，Z9將會加入支援12位元8K 60fps錄影規格的全新N-RAW檔案格式，或是以相容蘋果ProRes RAW HQ格式紀錄的4K 60fps影片。

至於儲存媒介部分，Z9搭載兩組相容XQD記憶卡的CFexpress Type B插槽，配合全新EN-EL18d型號電池，約可在使用機身可翻轉LCD螢幕取景時拍攝740張靜態影像，或是在透過電子觀景窗取景時紀錄700張影像。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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