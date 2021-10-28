快訊

基捷爭議林右昌、王國材圍毆柯文哲？ 陳智菡：因戳破國王新衣

56頁幾乎全是「複製貼上」 盧森堡總理認大學論文抄襲

「牙膏廠」出招了 Intel推出首波代號Alder Lake的第12代Core處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

從去年就開始持續預熱，並且以代號Alder Lake為稱的Intel第12代Core處理器，在此次Intel Innovation活動上正式揭曉，並且確定首波推出Core i9-12900K、i7-12700K與Core i5-12600K，以及未整合內顯設計的Core i9-12900KF、i7-12700KF與Core i5-12600KF在內六款處理器。

相較過往被稱為牙膏廠的情況，Intel或許希望在市場一片看好Arm架構處理器未來發展情況下，藉由推出全新架構設計，並且標榜能發揮更高運算效能，同時針對微軟Windows 11作業系統最佳化的第12代Core處理器，進一步贏回市場信心。

此次推出代號Alder Lake的Intel第12代Core處理器，採用Intel 7製程設計，並且採用大小核心配置，其中最高採用8組效能核心與8組節能核心，配合Thread Direct技術動態調度運算核心，運算線程則可達24，同時L3快取也最高增加至30MB，L2快取則增加至14MB，更可藉由全新快取架構增加運算效率。

至於此次推出的六款處理器均採不鎖頻設計，意味超頻玩家可以透過超頻方式解放處理器所有效能，藉此對應更具效率運算，同時用在多數運算也能對應流暢的遊戲執行效能，或是滿足多工創作使用需求。

在Intel實際測試數據中，以Core i9-12900K處理器執行《全軍破敵傳奇：特洛伊》情況下，對比去年推出的Core i9-11900K約可在每秒畫面顯示數 (fps)增加25%，若是執行《刺客任務3》則可提升28%，在近期推出的《極地戰嚎6》則可增加23%每秒畫面顯示數。

針對相片編輯工作效能則可提升36%，影片編輯效能則是提升32%，而在3D模型運算則可提升37%效能，在多畫面渲染效能則有100%提升幅度。

其中，此次推出採8組效能核心與8組節能核心組合的Core i9-12900K，在Turbo Boost Max 3.0技術下的最高運作時脈可達5.2GHz，基本運作功率則是125W，最高則是241W。即便是此次入門定位、採6組效能核心與4組節能核心組合的的Core i5-12600KF，最高運作時脈仍可達4.9GHz，基本運作功率則同樣是125W，最高則是150W。

由於採用混合核心架構設計，Intel強調可在效能提升之餘，讓處理器整體運作功耗降低，讓每瓦執行效能可以大幅提升，同時也能讓裝置耗電量大幅降低。

而跟過往推出的Core系列處理器比較，第12代Core處理器將在桌機版處理器與筆電版處理器共用相同Alder Lake代號名稱，同時均以Intel 7製程打造，藉此降低使用者日後選購時的代號名稱識別困擾。

另外，配合此次推出的Intel 600系列主機板將支援DDR5記憶體、最高支援16組PCIe 5.0通道，PCIe 4.0通道則可對應至12組，另外也原生整合Wi-Fi 6E無線連網功能。

依照Intel說明，此次推出的第12代Core處理器，將與全球超過30個國家地區的140個業者合作，其中更包含60家以上主機板廠商，同時也與華碩、宏碁、微星、Dell、HP、技嘉、華擎等廠商合作，作業系統方面也與微軟深度合作Windows 11整合，同時也與Origin、Maingear等組裝電腦業者合作，通路銷售部分則與亞馬遜、Best Buy、newegg及京東等業者合作。

至於建議售價方面，此次推出的六款處理器中，入門定位的Core i5-12600KF將以264美元價格銷售，而定位最高效能的Core i9-12900K則是以589美元價格銷售，上市時間則會在今年11月4日。

另外，Intel也預告預計接下來將會接續揭曉第12代Core系列筆電處理器，同時也會公布更多對應不同需求的處理器產品，至少會有60款不同規格設計，並且應用在超過500款桌機與筆電產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel

延伸閱讀

聯發科年底推出的新5G旗艦晶片 AI功能將大增數倍

新平價iPhone進化 台鏈利多

Intel重申晶片供貨短缺問題將持續至2023年 Alchemist顯示卡將進入市場

蘋果證實M1 Max處理器的16吋MacBook Pro 獨享「高效能模式」

相關新聞

新款27吋iMac明年春季登場？具備mini-LED螢幕並支援ProMotion技術

蘋果在今年的第二場秋季發表會上，帶來了兩款全新的晶片 M1 Pro 及 M1 Max，以及具有強大效能的新 MacBook Pro，但過了幾天過後又有關於新款 iMac 的傳聞傳出啦，知名市場研究機構 DSCC 的創始人 Ross Young 最近就在推特上透露，蘋果會在 2022 年春季帶來全新的 27 吋 iMac

代號Alder Lake的第12代Core系列處理器 Core i9-12900K與Core i5-12600K動眼看

從去年就開始預告代號Alder Lake的第12代Core系列處理器，更在今年架構日等活動透露諸多設計細節後，Intel終於對外揭曉此款處理器，並且連同各家業者揭曉採用600系列晶片組主機板。而筆者也率先取得未鎖頻設計的Core i9-12900K與Core i5-12600K兩款處理器，大致介紹這款標榜有諸多設計更新與效能提升，甚至完整對應Windows 11作業系統最佳化使用的處理器細節。

Adobe宣佈Photoshop、Illustrator網頁版即將上線 簡易介面好上手

Adobe 在本週宣佈 Photoshop、Illustrator 將推出網頁版啦！這對 Adobe 來說真的是一個非常大的改變，同時對許多影片或是圖像編輯的用戶來說也是一大福音，因為可以更容易入門啦

宏碁首款環保筆電Aspire Vero開賣 全面實踐環保永續

環保永續已成為近年全球重視且積極行動的議題，宏碁今年宣布加入RE100全球再生能源倡議，承諾要在2035年實現使用100...

「瀏海是非常聰明的方法」蘋果：不擋路且提供更多螢幕空間

美國 Apple 公司最新發布的 14 吋與 16 吋機型 MacBook Pro 電腦，搭載超高速的 M1 Pro 或 M1 Max 晶片，再加上絢麗的 Liquid Retina XDR 顯示螢幕。一位蘋果主管在最近接受媒體採訪時說，新設計的 MacBook Pro 上瀏海提供了一種聰明的方式，為用戶的內容提供更多空間，並允許蘋果使邊框更薄，為用戶提供更多的螢幕空間。

watchOS 8.1開放更新！Apple Watch支援疫苗護照功能

除了 macOS Monterey 和 iOS 15.1 外，美國 Apple 公司今天也為 Apple Watch 發布了 watchOS 8.1 更新，加入了訓練增強演算法、支援 COVID-19 疫苗卡、疫苗護照顯示等功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。