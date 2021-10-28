「牙膏廠」出招了 Intel推出首波代號Alder Lake的第12代Core處理器

從去年就開始持續預熱，並且以代號Alder Lake為稱的Intel第12代Core處理器，在此次Intel Innovation活動上正式揭曉，並且確定首波推出Core i9-12900K、i7-12700K與Core i5-12600K，以及未整合內顯設計的Core i9-12900KF、i7-12700KF與Core i5-12600KF在內六款處理器。

相較過往被稱為牙膏廠的情況，Intel或許希望在市場一片看好Arm架構處理器未來發展情況下，藉由推出全新架構設計，並且標榜能發揮更高運算效能，同時針對微軟Windows 11作業系統最佳化的第12代Core處理器，進一步贏回市場信心。

此次推出代號Alder Lake的Intel第12代Core處理器，採用Intel 7製程設計，並且採用大小核心配置，其中最高採用8組效能核心與8組節能核心，配合Thread Direct技術動態調度運算核心，運算線程則可達24，同時L3快取也最高增加至30MB，L2快取則增加至14MB，更可藉由全新快取架構增加運算效率。

至於此次推出的六款處理器均採不鎖頻設計，意味超頻玩家可以透過超頻方式解放處理器所有效能，藉此對應更具效率運算，同時用在多數運算也能對應流暢的遊戲執行效能，或是滿足多工創作使用需求。

在Intel實際測試數據中，以Core i9-12900K處理器執行《全軍破敵傳奇：特洛伊》情況下，對比去年推出的Core i9-11900K約可在每秒畫面顯示數 (fps)增加25%，若是執行《刺客任務3》則可提升28%，在近期推出的《極地戰嚎6》則可增加23%每秒畫面顯示數。

針對相片編輯工作效能則可提升36%，影片編輯效能則是提升32%，而在3D模型運算則可提升37%效能，在多畫面渲染效能則有100%提升幅度。

其中，此次推出採8組效能核心與8組節能核心組合的Core i9-12900K，在Turbo Boost Max 3.0技術下的最高運作時脈可達5.2GHz，基本運作功率則是125W，最高則是241W。即便是此次入門定位、採6組效能核心與4組節能核心組合的的Core i5-12600KF，最高運作時脈仍可達4.9GHz，基本運作功率則同樣是125W，最高則是150W。

由於採用混合核心架構設計，Intel強調可在效能提升之餘，讓處理器整體運作功耗降低，讓每瓦執行效能可以大幅提升，同時也能讓裝置耗電量大幅降低。

而跟過往推出的Core系列處理器比較，第12代Core處理器將在桌機版處理器與筆電版處理器共用相同Alder Lake代號名稱，同時均以Intel 7製程打造，藉此降低使用者日後選購時的代號名稱識別困擾。

另外，配合此次推出的Intel 600系列主機板將支援DDR5記憶體、最高支援16組PCIe 5.0通道，PCIe 4.0通道則可對應至12組，另外也原生整合Wi-Fi 6E無線連網功能。

依照Intel說明，此次推出的第12代Core處理器，將與全球超過30個國家地區的140個業者合作，其中更包含60家以上主機板廠商，同時也與華碩、宏碁、微星、Dell、HP、技嘉、華擎等廠商合作，作業系統方面也與微軟深度合作Windows 11整合，同時也與Origin、Maingear等組裝電腦業者合作，通路銷售部分則與亞馬遜、Best Buy、newegg及京東等業者合作。

至於建議售價方面，此次推出的六款處理器中，入門定位的Core i5-12600KF將以264美元價格銷售，而定位最高效能的Core i9-12900K則是以589美元價格銷售，上市時間則會在今年11月4日。

另外，Intel也預告預計接下來將會接續揭曉第12代Core系列筆電處理器，同時也會公布更多對應不同需求的處理器產品，至少會有60款不同規格設計，並且應用在超過500款桌機與筆電產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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