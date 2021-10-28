宏佳騰Ai-2 Gather載貨更穩、更安全 主攻物流市場使用需求

去年8月預告將推出名為Ai-2 Gather，並且鎖定商業應用需求的三輪架構電動車後，宏佳騰今日 (11/27)正式揭曉此款電動車細節。

宏佳騰執行長林東閔說明，藉由過去曾打造3D-350、QOODER等多輪車輛經驗，並且將Ai-2 Gather設計目標放在降低物流人員直接傷害，以及相關維修成本，其中採用宏佳騰自行開發的後輪直驅傳動系統，讓動力傳比可達1：0.9，藉此減少傳動過程造成動力輸出損耗，提供更直接的動力輸出，同時也能避免皮帶或鏈條可能造成傳動系統損耗，需要花費時間維修困擾。

另外，Ai-2 Gather可配合差速器設計，不僅讓過彎表現等同一般二輪車輛，在傾角表現更可達40度，基本上與一般二輪車輛相同。制動部分則採用CBS連動設計的腳踏式煞車系統，甚至也能維持以手動方式煞車。

由於採三輪架構設計，因此車輛停放時無須透過側架、中柱駐車，並且能以手扳方式完成駐車停放。而雖然採用三輪架構設計，但是僅有114.7公分的寬幅，依然可讓使用者停放在一般機車停車格。

除了車架採用宏佳騰自身設計，儀表板更導入宏佳騰智慧儀表系統CROXERA 5，動力部分則沿用Gogoro G2水冷永磁同步馬達，最大輸出功率可達7.0 kW@3000rpm，最大扭力則可達25/205 Nm，前後車架的安全負重分別為5公斤與35公斤。

Ai-2 Gather分別推出一般的極光白配色款式，以及採黑隱特仕版的Ai-2 Gather+，主要差別在於後者額外搭載CROXERA 5與前後原廠貨架配件，而前者建議售價為新台幣11萬7980元，後者則以新台幣12萬7980元銷售，並且將針對前1000名預約車主提供1萬元折扣，甚至可搭配台灣大哥大資費方案購車，預計會在明年第一季開始交車。

如先前說明，宏佳騰表示Ai-2 Gather將與台灣大哥大合作物流業專用系統管理平台「車隊大管家3.0」，藉此讓物流業者能針對旗下車隊進行智慧管理，至於首波合作物流業者則包含lalamove、台灣大哥大旗下momo購物，並且分別在車身採用品牌代表色，以利消費者識別。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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