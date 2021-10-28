Adobe宣布推出網頁版Photoshop與Illustrator公開測試版 更進軍NFT市場

在今年度的Adobe MAX 2021活動中，Adobe除了進一步強化結合Sensei人工智慧技術的Creative Cloud各類應用程式，更以Frame.io加快影片製作，並且強化3D與沉浸內容創作能力，此次更預先展示Creative Cloud Canvas、Creative Cloud Spaces，以及宣布推出網頁版Photoshop與Illustrator公開測試版。

另外，Adobe更宣布在Photoshop提供了內容證書 (Content Credentials)，藉此顯示創作者身份及編輯歷史，藉此確保其擁有作品所有權。另外，此內容證書會與NFT市場連接，加上Adobe更與Behance平台推出付費訂閱模式，讓創作者能透過其作品獲利，顯示NFT市場佈局將成為Adobe日後發展重點。

而此項更新也是Adobe內容真實性計畫 (CAI)的一部分，藉由在Photoshop新增內容證書，藉此說明包括創作者身份、編輯歷史、拍攝照片時間及地點等圖像資訊，甚至可以透過NFT機制歸因、交易，藉此讓創作內容產生不同價值。此外Adobe Stock在此次更新後，會在用戶下載圖像時，自動附上內容證書。

至於此次在Adobe MAX 2021期間更新的Creative Cloud應用程式如下：

• Photoshop：桌面版Photoshop新增三種由人工智慧技術支援的全新神經網路濾鏡 (Neural Filters)，而Photoshop iPad版也加入支援Camera Raw檔案。

• Lightroom/Lightroom Classic：加入更精確，並且由機器學習支援的遮色片功能，推薦預設功能及社區混音功能。

• Premiere Pro：改善語音轉文字功能，增加由Adobe Sensei支援的混音功能 (Remix)。

• After Effects：強化預覽及渲染速度的多幀渲染功能 (Multi-Frame Rendering)，以及由Sensei支援的場景編輯檢測功能 (Scene Edit Detection)。

• Illustrator：桌面版改善3D效果，增加了直接存取Substance 3D素材的功能，iPad版則增加以Sensei支援的向量化技術預覽。

• Character Animator：增加以Sensei支援的全身動作捕捉功能 (Body Tracker)，讓創作者可透過身體動作和手勢即時製作木偶動畫效果。

• Substance 3D：在Illustrator、XD與Stock中更緊密整合3D內容、效果和功能，全新Modeler (邀約測試版)也加入Substance 3D工具集，協助用戶更容易創作3D和沉浸內容。

• Fresco：新增包括可將任何繪畫圖層轉換為動畫圖層，並且能創建動態效果，以及透過全新透視格點與網格繪製，並且使用非破壞性的調整圖層增強色彩表現。

另外，Adobe也宣布推出Creative Cloud Spaces及Creative Cloud Canvas邀約測試版，前者將促進團隊合作，並且可讓設計人員共用專案所需檔案、資產庫，以及外部連結等資源，後者則可讓創意團隊藉由瀏覽器，即時檢視作品內容，並且能放置圖形、文字、圖像，或是貼圖，同時也能加上源自Creative Cloud應用程式且帶有連結的檔案，讓團隊成員可以透過相應應用程式快速編輯原始作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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