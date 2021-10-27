Adobe宣佈Photoshop、Illustrator網頁版即將上線 簡易介面好上手

設計界的大新聞～ Adobe 終於有網頁版本

Adobe 在本週宣佈 Photoshop、Illustrator 將推出網頁版啦！這對 Adobe 來說真的是一個非常大的改變，同時對許多影片或是圖像編輯的用戶來說也是一大福音，因為可以更容易入門啦

目前提供網頁版的瀏覽器分別是 Google Chrome 跟 Microsoft Edge，可以直接將 Photoshop、Illustrator 的檔案在瀏覽器以雲端的方式打開，這次的網頁版在隱私權限上跟 Google 雲端有一些類似，像是可以提供檔案連結給共同協作的人管理或是編輯、針對檔案能使用回覆或評論功能、以及一些基本的編輯像是圖層的選取或是色彩調整、裁切、套索選取等都是沒問題的，但如果要比較精細的調整還是得安裝正式版的應用程式會比較方便

這項更新主要是讓使用者在提供作品展示時即使對方沒有安裝 Adobe 系統的電腦下也都能更加方便展示自己的作品，雖然某種程度上這項更新是滿方便的，但網頁版畢竟還是有部分的東西無法太完整，例如沒有模糊影像工具、加亮工具等等，不過如果有獺友想做測試的話，Photoshop 現在在 Creative Cloud App 有一個 beta 版能提供試用，但 Illustrator 目前是還沒開放的哦！也歡迎獺友們試用完可以再跟我們分享心得

（資料來源：Engadget 、Adobe）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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