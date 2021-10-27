快訊

防疫高雄滿意第一 北市倒數 柯文哲：台灣驚奇之島

綠營誰挑戰台中二選區？黨內人士：這兩人出線機率高

Adobe宣佈Photoshop、Illustrator網頁版即將上線 簡易介面好上手

聯合新聞網 / 電獺少女

設計界的大新聞～ Adobe 終於有網頁版本

Adobe 在本週宣佈 Photoshop、Illustrator 將推出網頁版啦！這對 Adobe 來說真的是一個非常大的改變，同時對許多影片或是圖像編輯的用戶來說也是一大福音，因為可以更容易入門啦

目前提供網頁版的瀏覽器分別是 Google Chrome 跟 Microsoft Edge，可以直接將 Photoshop、Illustrator 的檔案在瀏覽器以雲端的方式打開，這次的網頁版在隱私權限上跟 Google 雲端有一些類似，像是可以提供檔案連結給共同協作的人管理或是編輯、針對檔案能使用回覆或評論功能、以及一些基本的編輯像是圖層的選取或是色彩調整、裁切、套索選取等都是沒問題的，但如果要比較精細的調整還是得安裝正式版的應用程式會比較方便

這項更新主要是讓使用者在提供作品展示時即使對方沒有安裝 Adobe 系統的電腦下也都能更加方便展示自己的作品，雖然某種程度上這項更新是滿方便的，但網頁版畢竟還是有部分的東西無法太完整，例如沒有模糊影像工具、加亮工具等等，不過如果有獺友想做測試的話，Photoshop 現在在 Creative Cloud App 有一個 beta 版能提供試用，但 Illustrator 目前是還沒開放的哦！也歡迎獺友們試用完可以再跟我們分享心得

（資料來源：EngadgetAdobe

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Adobe Photoshop

延伸閱讀

Switch OLED開箱！跟上一代哪裡不同？該升級嗎？6大QA幫你解答

IG終於可以用網頁版發文了！以後這樣用電腦發貼文更方便

新款27吋iMac明年春季登場？具備mini-LED螢幕並支援ProMotion技術

相關新聞

新款27吋iMac明年春季登場？具備mini-LED螢幕並支援ProMotion技術

蘋果在今年的第二場秋季發表會上，帶來了兩款全新的晶片 M1 Pro 及 M1 Max，以及具有強大效能的新 MacBook Pro，但過了幾天過後又有關於新款 iMac 的傳聞傳出啦，知名市場研究機構 DSCC 的創始人 Ross Young 最近就在推特上透露，蘋果會在 2022 年春季帶來全新的 27 吋 iMac

Adobe宣佈Photoshop、Illustrator網頁版即將上線 簡易介面好上手

Adobe 在本週宣佈 Photoshop、Illustrator 將推出網頁版啦！這對 Adobe 來說真的是一個非常大的改變，同時對許多影片或是圖像編輯的用戶來說也是一大福音，因為可以更容易入門啦

宏碁首款環保筆電Aspire Vero開賣 全面實踐環保永續

環保永續已成為近年全球重視且積極行動的議題，宏碁今年宣布加入RE100全球再生能源倡議，承諾要在2035年實現使用100...

「瀏海是非常聰明的方法」蘋果：不擋路且提供更多螢幕空間

美國 Apple 公司最新發布的 14 吋與 16 吋機型 MacBook Pro 電腦，搭載超高速的 M1 Pro 或 M1 Max 晶片，再加上絢麗的 Liquid Retina XDR 顯示螢幕。一位蘋果主管在最近接受媒體採訪時說，新設計的 MacBook Pro 上瀏海提供了一種聰明的方式，為用戶的內容提供更多空間，並允許蘋果使邊框更薄，為用戶提供更多的螢幕空間。

watchOS 8.1開放更新！Apple Watch支援疫苗護照功能

除了 macOS Monterey 和 iOS 15.1 外，美國 Apple 公司今天也為 Apple Watch 發布了 watchOS 8.1 更新，加入了訓練增強演算法、支援 COVID-19 疫苗卡、疫苗護照顯示等功能。

怎麼在Windows 11裝Google Play？第三方工具還能GMS認證

微軟日前開始在美國地區測試於Windows 11內執行Android平台App功能後，開發者ADeltaX打造一款名為WSAGAScript的第三方工具，讓使用者能進一步將對應GMS服務的Android平台app帶到Windows 11，尤其是收錄在Google Play Store的app內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。