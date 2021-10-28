macOS Monterey正式版登場新功能一覽 「跨裝置操作」得再等等

Apple 蘋果 macOS Monterey 正式釋出，使用者可以透過 macOS 更新功能進行升級，同時擁有無縫在 Mac 和 iPad 之間工作，Safari 也有新的標籤頁設計可用來瀏覽網頁，FaceTime 可使用 SharePlay 分享，還能透過通用控制和 AirPlay 到 Mac 來合併使用 Mac 和其他 Apple 裝置。

圖片及資料來源：Apple

macOS Monterey 升級相容的機型包括 iMac、iMac Pro、Mac Pro、Mac mini、MacBook Pro、MacBook Air 等，詳細相容清單如下：

蘋果 macOS Monterey 12 相容機種清單，快確認你的 Mac 能不能升級吧！

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想更新系統方法很簡單，先從「蘋果（）」選單中開啟「系統偏好設定」，點選「軟體更新」後，再按一下「立即升級」就可以了。

但要注意系統更新之後，會自動重新開機，因此建議在睡覺的時間再進行更新。

FaceTime

．「同播共享」（秋季稍晚推出）：能在 FaceTime 通話時，可同時共享你的全螢幕或特定的 app 畫面，還可繼續追劇看電影、聽音樂或共享你的螢幕內容。

．人像模式：FaceTime 中的「人像」模式受「相機」app 拍攝的人像照所啟發，會模糊你的背景並讓你成為畫面中的焦點。

．格狀顯示方式：以相同大小的方格顯示「群組 FaceTime」通話中的每個人，並突顯當前的發言者，讓你輕鬆知道誰正在說話。你一次最多可在格狀畫面中看到 18 張面孔

．空間音訊：建立一個聲場讓對話有如面對面般輕鬆地進行。朋友的聲音會傳播開來，聽起來就像是從通話中他們所處的位置傳來。

．寬廣頻譜模式：麥克風模式會將所有聲音都收錄到你的通話中。當你在上音樂課，或希望朋友聽到你所處空間中的一切動靜，這個模式都非常適合。

．語音隔離模式：麥克風模式會運用機器學習技術，識別環境噪音並予以隔絕，進而聚焦在你的聲音上。因此，無論是外面吹掃落葉的吹葉機或是隔壁房間的狗吠聲都不會干擾你的通話3。

．透過網頁加入 FaceTime 通話：邀請任何人加入你的 FaceTime 通話，即使是沒有 Apple 裝置的朋友也可以參加4。他們可以直接從瀏覽器加入，進行一對一與「群組 FaceTime」通話，無須登入。

．行事曆整合：在「行事曆」中建立行程時，為 FaceTime 通話產生一個網頁連結，讓每個人都知道何時通話與從何加入。

訊息

．與您分享：透過「訊息」傳送給你的內容會自動顯示在對應 app 的全新「與您分享」區塊中，使你能在方便時好好欣賞。「與您分享」功能在「照片」、Safari、Apple Music、Apple Podcast，以及 Apple TV app 中提供。

．照片集：在「訊息」的對話中，欣賞以多張照片組合而成的精美照片集。數量較少的影像會以一目了然的拼貼方式顯示，而數量較多的影像則會以優雅的堆疊方式顯示，方便你滑動瀏覽。點按便能以格狀顯示方式欣賞這些照片，並輕鬆進行「點按回應」或指定回覆。

．輕鬆儲存照片：直接在「訊息」對話中點按全新的儲存按鈕，即可快速儲存傳送給你的照片。

Safari

．標籤頁群組：以最適合你的方式儲存和分類標籤頁。你可以利用重新設計的側邊欄或下拉式選單來切換「標籤頁群組」。「標籤頁群組」會在裝置之間同步，讓你不管在哪裡，都可以取用你的標籤頁。

．重新設計的側邊欄：在重新設計的側邊欄裡管理「標籤頁群組」、書籤、「閱讀列表」以及「與您分享」連結。

．精簡的標籤頁列：將「智慧型搜尋」欄位與使用中的標籤頁整合在一起，精簡的標籤頁列讓你有更多的瀏覽空間。

．全新隱私權保護：「智慧防追蹤」功能現在還可防止追蹤器使用你的 IP 位址來建立你的個人描述檔。

升級至 HTTPS：Safari 會自動將已知支援 HTTPS 的網站，自不安全的 HTTP 升級。

專注模式

．專注模式：透過「專注模式」，讓裝置配合你的思緒。根據你當前的活動，自動過濾各項通知。開啟「勿擾模式」即可關閉所有通知，或是針對工作、個人時間、睡眠、健身、遊戲、閱讀或開車等活動，選擇建議的「專注模式」。

．允許的干擾：設定允許的干擾，以便使你在專注時，不會錯過他人或 app 的重要通知。

．緊急訊息：如果某人開啟狀態，顯示他們已在「專注模式」下將通知設為靜音，你可以透過緊急訊息與對方聯繫。如果你是訊息接收人，則可以阻止 app 或聯絡人用這種方式與自己取得聯繫。

．Status API：針對第三方訊息 app 中的對話，開發者可使用你的狀態來表示你處於離開狀態。

通知

．全新通知外觀：「通知」擁有嶄新外觀，包括聯絡人照片和更大的 app 圖像。

．不傳送通知：在接下來的一小時或一天，將任一款 app 或訊息討論串暫時設定為不傳送通知。

．不傳送通知建議：如果某個討論串十分活躍而你並未參與其中，你便會收到將其設定為不傳送通知的建議。

．通訊通知：現在各款通訊 app 的聯絡人所發送的通知，會顯示聯絡人照片，使你識別起來更輕鬆。

．Notification API：全新 notification API 允許開發者自動傳送「具時效性」的通知，並對來自他人的通知採用全新外觀。

快速備忘錄與備忘錄

．快速備忘錄：是用來記錄想法的首選 app。有了全新「快速備忘錄」功能，不管在哪，或在 Mac 上做什麼，你都能快速記下靈感構思，感覺就像直接做筆記在你正用著的 app 裡。

．活動顯示與提及：透過全新的「活動」顯示方式，你可以查看其他人在共享備忘錄中加入的內容。你也可以使用提及功能，在共享備忘錄裡通知其他成員，只要在備忘錄裡輸入成員的名字，就能傳送通知給他們。

．依照標籤分類：使用「#」符號和方便搜尋的關鍵字來標記備忘錄，之後就能在「標籤瀏覽器」中尋找備忘錄。

通用控制

．跨裝置操作（秋季稍晚推出）：單一鍵盤、滑鼠或觸控式軌跡板現在也能在 Mac 和 iPad 之間順暢使用，甚至連接多部 Mac 或 iPad。游標可以從 Mac 移到 iPad 上，在 Mac 輸入的文字能顯示在 iPad，甚至內容也能在兩部 Mac 間來回拖放。

．免設定：只要將裝置並排放在一起，就能讓游標穿梭其間，移動自如。

AirPlay 到 Mac

．AirPlay 功能來到 Mac：可以將某一部 Apple 裝置的內容共享、播放或展示在 Mac 寬闊、精美的螢幕上；還可鏡像輸出或延伸你的顯示器，為你提升工作效率。

．AirPlay 揚聲器：Mac 現在可作為 AirPlay 揚聲器，當你播放來自其他裝置的音樂或 podcast 時，就能享受高傳真音效，甚至也能作為輔助揚聲器來營造多室音訊。

原況文字

．照片中的原況文字：Mac 現在可讓你與任何圖片中的文字互動。按下地址，就會在「地圖」app 中開啟；看到的任何電話號碼，都可以直接撥打、傳訊息或儲存；也可以像處理其他文字一樣拷貝和貼上。而且，圖片上的個人詳情與資訊都能保留在你的裝置上，不會外洩。

捷徑 App

．找到理想的捷徑：瀏覽「捷徑資料庫」中預先建立的捷徑，不論是快速製作專屬 GIF 檔，還是清理「下載項目」檔案夾等，各種捷徑應有盡有。

．自行打造捷徑：使用編輯器建立捷徑輕而易舉。按住各個動作，透過拖移排出你想要的順序，編輯器還能建議下一步該加入的動作。

．一鍵分享：和朋友或線上社群分享捷徑，就像傳送連結一樣容易。在你收到捷徑後，會有簡單的提示協助你設定權限，讓你能充分掌握執行捷徑時所分享的資料。

地圖

．探索城市新體驗：以前所未見的豐富細節，呈現道路、社區、樹木、建築物等，讓你盡情探索各城市。在地圖的日間和深色模式中，你能以 3D 效果一探金門大橋等令人驚豔的地標。

．大眾運輸新功能：整合大眾運輸功能為你顯示附近車站和班車時間，還能將你的常用路線釘選至頂端。

．互動式地球儀：透過豐富生動的互動式地球儀，發掘地球的自然之美。山脈、沙漠、森林、海洋等多樣地貌，任你一覽全新詳盡細節。

隱私保護

．錄製指示器：你可以從「控制中心」知道哪些 app 取用你的麥克風。每當有 app 取用麥克風時，你便會在螢幕上看到這個新的指示器。

．iCloud+：iCloud 隨時確保你的照片、文件和備忘錄等重要資訊都安全無虞，並保持更新，在你所有的裝置上皆可取用。現在， iCloud+ 以全新訂閱方案取代現有的儲存空間方案，帶來更進階的出色體驗。

．隱藏我的電子郵件：利用立即隨機生成的獨一無二電子郵件地址，將電子郵件轉寄到自己的信箱，這樣在網上填寫表格或註冊商業電子報時，就不必分享真實的電子郵件地址。「隱藏我的電子郵件」內建於「郵件」、Safari 和「iCloud 偏好設定」中。

低耗電模式

「低耗電模式」可延長 MacBook 的電池續航力，並管理耗電量大的 app 和處理作業。它能將電力用在你所需之處，讓電池發揮最大效用。

全系統翻譯

幾乎在哪都能進行文字翻譯，就算在許多第三方 app 中也沒問題。只要反白文字、按右鍵並選取「翻譯」，就能馬上看到譯文。甚至還能以「原況文字」翻譯照片中的文字。

Apple ID

「帳號復原聯絡人」讓你比以往更輕鬆地重置密碼並保持帳號存取權限。新的數位遺產方案讓使用者可指定「遺產聯絡人」，一旦身故時，「遺產聯絡人」仍可存取原帳號。