結合LED與OLED特性 新研究「列印」柔軟且更具應用彈性的面板
美國聖路易華盛頓大學麥凱維工程學院最新研究，將能以噴墨印表機列印方式打造更柔軟的顯示面板材質，同時結合LED與OLED兩種面板技術特性，不僅加快生產速度，同時也能使製作成本降低，甚至增加應用靈活彈性。
依照帶領此項研究的Preston M. Green系統工程學系副教授王川說明，目前技術已經可以用有機分子、高分子材料製作OLED顯示面板，分別具備柔軟、可凹折或拉伸特性，但顯示效能與使用壽命相對較低，而LED設計目前可藉由mini LED技術設計實現亮度更高，同時使用壽命相對較長，但造價相對昂貴，同時應用彈性相對不高。
因此在其研究項目所聚焦目標，則是結合兩種面板技術特性，打造一款結合有機成分與無機成分設計，被稱為有機金屬鹵化物的鈣碳礦材質，並且能以液態方式透過更小分子形式塗佈，意味能藉由類似噴墨印表機方式，將此項材質「列印」在特定表面。
同時，王川實驗室研究人員更找到可讓鈣碳礦能正確黏附的表面材質，避免在「列印」之後產生混合情況，並且能確保能在捲曲、拉伸等使用過程維持穩定，以利實際製作顯示面板能正常使用。
已經此項技術已經著手申請設計與製造相關專利，未來預期可應用在更多需要藉由凹折使用的顯示面板需求，並且能大幅降低此類面板原本需要生產時間及成本。
《原文刊登於合作媒體最新研究，將能以噴墨印表機列印方式打造更柔軟的顯示面板材質，同時結合LED與OLED兩種面板技術特性，不僅加快生產速度，同時也能使製作成本降低，甚至增加應用靈活彈性。
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