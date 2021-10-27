Gogoro與台電、義電智慧能源合作 可將GoStation Network作為緊急調度備援電源

先前在台推動GoStation Network智慧電池交換平台時，Gogoro其實就有提到可作為災變等近期狀況時的臨時供電應用模式，在此次與台灣電力公司合作的分散式儲能系統回輸電網技術，便是建立在一般時候可由台電向各地的GoStation電池交換站供電，緊急時刻則可透過調度將GoStation電池交換站的電池逆向回到電網，並且再由台灣電力公司轉調至有電力需求之處。

而Gogoro同時也宣布旗下GoStation Network智慧電池交換平台已經完成低壓、分散式電池交換能源網路雙向饋電技術驗證，目前總計管理超過85萬顆智慧電池，並且預計在今年底於全台建置超過10750個電池交換站，使所有電池總計能儲放高達1.3GWh電能，足夠讓台北市內電力需求維持43分鐘運作使用時間。

在此次合作中，Gogoro更宣布與義電智慧能源 (Enel X)合作，當台灣電力公司發出電力調度需求時，即可透過義電智慧能源技術整合諸多用電資源，並且配合台灣電力公司選定調度使用大型電池交換站儲放電力之餘，依然可維持穩定電網平衡和運作。

同時透過Gogoro Network智慧電池交換平台搭載人工智慧與數據分析技術，在即時判斷電池交換站實際用電和儲電狀況，藉此維持Gogoro車主，或是PBGN車款使用者正常使用換電功能。

宣布此項合作中，台灣電力公司也透露未來不僅與Gogoro合作，未來也會考慮與更多交通相關業者合作，意味日後也可能加入光陽、Tesla等透過電網供電運作車輛的換電站、充電站作為備用電力來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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