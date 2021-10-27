快訊

這次一定是你！第三波888元農遊券 10:30抽22萬份

制衡中國！美軍提出兩項新作戰模式

Gogoro與台電、義電智慧能源合作 可將GoStation Network作為緊急調度備援電源

聯合新聞網 / 楊又肇

先前在台推動GoStation Network智慧電池交換平台時，Gogoro其實就有提到可作為災變等近期狀況時的臨時供電應用模式，在此次與台灣電力公司合作的分散式儲能系統回輸電網技術，便是建立在一般時候可由台電向各地的GoStation電池交換站供電，緊急時刻則可透過調度將GoStation電池交換站的電池逆向回到電網，並且再由台灣電力公司轉調至有電力需求之處。

而Gogoro同時也宣布旗下GoStation Network智慧電池交換平台已經完成低壓、分散式電池交換能源網路雙向饋電技術驗證，目前總計管理超過85萬顆智慧電池，並且預計在今年底於全台建置超過10750個電池交換站，使所有電池總計能儲放高達1.3GWh電能，足夠讓台北市內電力需求維持43分鐘運作使用時間。

在此次合作中，Gogoro更宣布與義電智慧能源 (Enel X)合作，當台灣電力公司發出電力調度需求時，即可透過義電智慧能源技術整合諸多用電資源，並且配合台灣電力公司選定調度使用大型電池交換站儲放電力之餘，依然可維持穩定電網平衡和運作。

同時透過Gogoro Network智慧電池交換平台搭載人工智慧與數據分析技術，在即時判斷電池交換站實際用電和儲電狀況，藉此維持Gogoro車主，或是PBGN車款使用者正常使用換電功能。

宣布此項合作中，台灣電力公司也透露未來不僅與Gogoro合作，未來也會考慮與更多交通相關業者合作，意味日後也可能加入光陽、Tesla等透過電網供電運作車輛的換電站、充電站作為備用電力來源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台電 北市 車主 Gogoro

延伸閱讀

清境農場將設換電站　電動機車就快可以騎上合歡山了！

Gogoro與雅迪合作「愛換換」換電服務 率先在杭州設置45座GoStation

換電站成為備用儲電網！Gogoro、台電與Enel X實現電網供需平衡

台電、Enel X、Gogoro三方齊力 實現電網供需平衡

相關新聞

怎麼在Windows 11裝Google Play？第三方工具還能GMS認證

微軟日前開始在美國地區測試於Windows 11內執行Android平台App功能後，開發者ADeltaX打造一款名為WSAGAScript的第三方工具，讓使用者能進一步將對應GMS服務的Android平台app帶到Windows 11，尤其是收錄在Google Play Store的app內容。

新款27吋iMac明年春季登場？具備mini-LED螢幕並支援ProMotion技術

蘋果在今年的第二場秋季發表會上，帶來了兩款全新的晶片 M1 Pro 及 M1 Max，以及具有強大效能的新 MacBook Pro，但過了幾天過後又有關於新款 iMac 的傳聞傳出啦，知名市場研究機構 DSCC 的創始人 Ross Young 最近就在推特上透露，蘋果會在 2022 年春季帶來全新的 27 吋 iMac

宏碁首款環保筆電Aspire Vero開賣 全面實踐環保永續

環保永續已成為近年全球重視且積極行動的議題，宏碁今年宣布加入RE100全球再生能源倡議，承諾要在2035年實現使用100...

「瀏海是非常聰明的方法」蘋果：不擋路且提供更多螢幕空間

美國 Apple 公司最新發布的 14 吋與 16 吋機型 MacBook Pro 電腦，搭載超高速的 M1 Pro 或 M1 Max 晶片，再加上絢麗的 Liquid Retina XDR 顯示螢幕。一位蘋果主管在最近接受媒體採訪時說，新設計的 MacBook Pro 上瀏海提供了一種聰明的方式，為用戶的內容提供更多空間，並允許蘋果使邊框更薄，為用戶提供更多的螢幕空間。

watchOS 8.1開放更新！Apple Watch支援疫苗護照功能

除了 macOS Monterey 和 iOS 15.1 外，美國 Apple 公司今天也為 Apple Watch 發布了 watchOS 8.1 更新，加入了訓練增強演算法、支援 COVID-19 疫苗卡、疫苗護照顯示等功能。

新款MacBook Pro更加厚重 蘋果爲何逆勢而行？

近日，蘋果發佈14英寸、16英寸MacBook Pro，皆採用Mini LED背光模組，提陞了屏幕的亮度、對比度和刷新率，但是Mini LED背光模組使MacBook Pro更加厚重，不符郃筆記本電腦輕薄的發展趨勢。蘋果爲何逆勢而行？Mini LED將成爲蘋果MacBook Pro的標配嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。