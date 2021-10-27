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新款27吋iMac明年春季登場？具備mini-LED螢幕並支援ProMotion技術

聯合新聞網 / 電獺少女

才剛發完新的 MacBook Pro，緊接著就迎來新款 iMac 的傳聞消息

蘋果在今年的第二場秋季發表會上，帶來了兩款全新的晶片 M1 Pro 及 M1 Max，以及具有強大效能的新 MacBook Pro，但過了幾天過後又有關於新款 iMac 的傳聞傳出啦，知名市場研究機構 DSCC 的創始人 Ross Young 最近就在推特上透露，蘋果會在 2022 年春季帶來全新的 27 吋 iMac

Ross Young 指出，新款的 iMac 預計將搭載 27 吋，具備 mini-LED 顯示技術的 Liquid Retina XDR 螢幕，和 OLED 螢幕比起來，採用更小的 LED，因此可以更妥善控制局部背光，以達到更亮的亮度，或是更深的黑色，並提升畫面的對比度，讓顏色看起來更豐富、立體。同時也會支援 ProMotion 自動適應更新頻率技術，讓螢幕能在 24Hz-240Hz 之間自動調整更新率

至於外觀，有可能會採用 24 吋的 iMac 類似，有多種的顏色可以選擇，但不確定會不會和最新的 MacBook Pro 一樣具有瀏海（可能嗎！），並預計會在 2022 年春季上亮相，此外在明年春季，蘋果還有可能會發表新款的 iPhone SE，並有望會搭載最新的 A15 晶片，各位獺友有興趣的話，也可以複習一下之前幫大家整理的傳聞消息

（新聞來源：Ross YoungMacrumors

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iMac Mini LED

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