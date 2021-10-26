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「瀏海是非常聰明的方法」蘋果：不擋路且提供更多螢幕空間

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司最新發布的 14 吋與 16 吋機型 MacBook Pro 電腦，搭載超高速的 M1 Pro 或 M1 Max 晶片，再加上絢麗的 Liquid Retina XDR 顯示螢幕。一位蘋果主管在最近接受媒體採訪時說，新設計的 MacBook Pro 上瀏海提供了一種聰明的方式，為用戶的內容提供更多空間，並允許蘋果使邊框更薄，為用戶提供更多的螢幕空間。

Mac 產品線的經理、上週蘋果活動的主持人之一 Shruti Haldea 在接受 Same Brain 播客的採訪時說，瀏海對 Mac 來說是一個聰明的解決方案，因為它通過將 macOS 選單欄移出，為用戶提供了更多的內容空間。

我們所做的是，我們實際上已經使顯示器變高了。就像在 16 吋筆記型電腦上，你在 16:10 英寸窗口的對角線上仍有一個 16.0 的活動區域，我們只是從那裡增加了顯示器，並把選單欄放在那裡。我們只是把它往上移，讓它不擋路。因此，這是一個非常聰明的方法，為你的內容提供更多的空間，當你在全螢幕模式下，你有 16:10 的窗口，它看起來很棒。它是無縫的。

與之前的 MacBook Pro 設計迭代相比，新的 14 英寸和 16 英寸機型的邊框確實明顯縮小。蘋果稱，顯示螢幕左右兩側的邊框比上一代薄了 24%，尺寸僅為 3.5 毫米。在頂部，由於有瀏海，邊框薄了 60%，尺寸也是 3.5 毫米。

雖然瀏海一開始很明顯，但蘋果押注於一些 macOS 軟體功能，包括黑暗模式，以幫助減少它在日常使用中對一些用戶的明顯程度。例如，當 macOS 應用處於全螢幕模式時，系統會在顯示螢幕頂部添加一個黑色邊框，在不干擾用戶內容的同時隱藏瀏海。開發者可以選擇讓他們的應用程式的內容顯示在凹槽的兩側。

瀏海是新款 MacBook Pros 的眾多變化之一。新的筆記型電腦採用了完全重新設計的底盤，增加了 HDMI 和 SD 卡插槽等端口，MagSafe，帶有 ProMotion 的 mini-LED 顯示螢幕，以及 M1 Pro 或 M1 Max 晶片，這是蘋果為專業用戶設計的第一個晶片。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 螢幕 MacBook Pro

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