watchOS 8.1開放更新！Apple Watch支援疫苗護照功能

除了 macOS Monterey 和 iOS 15.1 外，美國 Apple 公司今天也為 Apple Watch 發布了 watchOS 8.1 更新，加入了訓練增強演算法、支援 COVID-19 疫苗卡、疫苗護照顯示等功能。

蘋果今天發布了 watchOS 8.1，這是 9 月份推出的 watchOS 8 操作系統的第一次重大更新。watchOS 8.1 與 Apple Watch Series 3 及更新版本相容，在watchOS 8 發布一個月後推出。

蘋果為 Apple Watch 發布 watchOS 8.1

蘋果已經發布了 Apple Watch 的 watchOS 8.1。watchOS 8.1 包括對 Apple Watch 的以下改進和錯誤修復：

．增強了檢測鍛煉期間跌倒的算法，以及僅在鍛煉期間啟用跌倒檢測的選項 (Apple Watch Series 4及以後版本) ．支援 COVID-19 疫苗接種卡，允許您從蘋果錢包出示可驗證的疫苗接種訊息。 ．Fitness+ 支援 SharePlay，允許用戶使用 iPhone、iPad 或 Apple TV 通過 FaceTime 通話邀請多達 32 人一起鍛煉。 ．當某些用戶的手腕放下時，Always On 可能無法準確顯示時間 (Apple Watch Series 5及以後版本)

如何更新watchOS 8.1

‌‌watchOS ‌8.1 可以通過 iPhone 上的專用 Apple Watch 應用程式免費下載，方法是到「一般>軟體更新」。要安裝新軟體，Apple Watch 需要至少有 50% 的電池電量，需要放置在充電器上，並且需要在 ‌‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌ 的連接範圍內。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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