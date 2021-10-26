怎麼在Windows 11裝Google Play？強者分享第三方工具還能GMS認證
微軟日前開始在美國地區測試於Windows 11內執行Android平台App功能後，開發者ADeltaX打造一款名為WSAGAScript的第三方工具，讓使用者能進一步將對應GMS服務的Android平台app帶到Windows 11，尤其是收錄在Google Play Store的app內容。
依照目前微軟公布資訊，Windows 11支援Android平台app，主要是透過內建於Windows 11的Android子系統運作，但目前主要是與亞馬遜旗下Appstore軟體市集合作，但目前僅收錄50款app內容。
而基於許多人還是比較希望能直接使用收錄在Google Play Store的app內容，因此開發者ADeltaX所打造的WSAGAScript，即可讓使用者直接在Windos 11作業系統環境下安裝各類Android平台app，甚至能安裝Google Play Store服務app。
不過，如果現在要透過WSAGAScript工具的話，依然需要透過不少手動流程修改系統，雖然開發者ADeltaX已經在Github公布影片教學內容，但對於一般使用者來說仍是相當高的門檻。
October 22, 2021
但在中國境內似乎已經有人已經做了更進一步的修改版本，讓使用者能在Windows 11環境系統直接使用Google Play Store服務，甚至對應GMS認證。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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