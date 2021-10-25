新款MacBook Pro更加厚重 蘋果爲何逆勢而行？

近日，蘋果發佈14英寸、16英寸MacBook Pro，皆採用Mini LED背光模組，提升了屏幕的亮度、對比度和刷新率，但是Mini LED背光模組使MacBook Pro更加厚重，不符合筆記本電腦輕薄的發展趨勢。蘋果爲何逆勢而行？Mini LED將成爲蘋果MacBook Pro的標配嗎？

MacBook Pro更加厚重

2021年蘋果力捧Mini LED，不僅將其導入iPad Pro中，還將其應用在MacBook Pro上。新款MacBook Pro首次採用Mini LED背光模組，使液晶顯示屏的畫質獲得全面提升。據了解，新款MacBook Pro搭載Liquid視網膜XDR顯示屏，全屏亮度可達1000尼特，峰值亮度爲1600尼特，對比度高達1000000:1，自適應刷新率最高達120Hz，支持P3廣色域顯示，可顯示十億種色彩。

但正所謂成也蕭何，敗也蕭何。Mini LED背光模組在改善畫質的同時也會給筆記本電腦帶來厚重的負擔。因Mini LED背光模組必須採取直下式方式才能顯示出畫質優勢，但是直下式背光會增加顯示屏的厚度；與此同時，Mini LED背光模組與傳統LED背光模組相比，增加了LED燈珠與LED敺動芯片數量等，這也會增加顯示屏的重量。

確實，Mini LED背光模組使新款MacBook Pro更加厚重，而且尺寸越大厚重感愈為明顯。據了解，14英寸MacBook Pro重量爲3.5磅（1.59kg），機身厚度1.55厘米；16英寸MacBook Pro重量爲4.7磅（2.13kg），同比上一代增加9.2%；厚度爲1.68 厘米，同比上一代增加3.7%。

如果新款MacBook Pro與三星Galaxy Book Pro相比，厚重劣勢尤爲突出。Galaxy Book Pro採用OLED顯示屏，其無需背光模組，更加輕薄。據了解，13.3英寸Galaxy Book Pro厚度1.12厘米，重量僅0.87 kg；15.6英寸Galaxy Book Pro厚度1.17 厘米，重量爲1.05 kg，與尺寸更小的14英寸MacBook Pro相比，重量輕0.54kg，厚度少0.38厘米。

蘋果爲何逆勢而行？

業界均認同筆記本電腦業朝著輕薄化方向發展趨勢，爲何蘋果MacBook Pro逆勢而爲？

或許蘋果MacBook Pro採用Mini LED背光液晶顯示屏，很可能是緩兵之計。

Mini LED背光液晶顯示屏雖然更加厚重，甚至成本不比OLED更低，但是它能夠滿足MacBook Pro畫質升級的基本需求，增加MacBook Pro的賣點。而且Mini LED背光與液晶面板供應商多元化，資源豐富，隨著技術的升級未來還有降價的空間，蘋果MacBook Pro屏幕暫時無需像iPhone一樣受制於三星。

而且，如果蘋果MacBook Pro導入OLED屏幕，將面臨技術、産能、供應商等風險。

因OLED短壽命問題一直存在，智能手機疊代速度較快，生命周期一般兩到三年，沒有充分體現出來，但是MacBook Pro使用時間一般在三四年以上，OLED短壽命的問題或將充分暴露出來。

此外，在筆記本電腦OLED屏供應商中，目前具有大規模量産經驗的廠商只有三星，其他面板廠商暫時無法滿足蘋果的需求。如果MacBook Pro採用OLED屏幕，蘋果MacBook Pro屏幕又將受制於三星。過去的兩三年，蘋果iPhone OLED由於過於依賴三星已經付出慘痛的代價。據了解，蘋果iPhone OLED採購量由於沒有滿足採購合同的最低要求，2019年向三星賠償6.83億美元，2020年向三星支付9.5億美元。

經歷過iPhone OLED的教訓之後，蘋果MacBook Pro應不會重蹈覆轍。未來兩年內，蘋果MacBook Pro將繼續採用Mini LED背光液晶顯示屏。Omdia報告指出，由於Mini-LED背光産品的生産質量穩定，成品率提高，2022年和2023年蘋果可能會保留Mini-LED背光産品。

但是兩年以後，隨著更多廠商能夠量産筆記本電腦用的OLED屏幕時，蘋果可能會調整MacBook Pro産品策略，有可能會導入OLED。市場調研公司IMT預計，MacBook Pro將採用OLED面板。

Mini LED與OLED誰能笑到最後？

這也引發了新問題，那就是在筆記本電腦市場，OLED與Mini LED背光屏幕誰能笑到最後呢？

當前，Mini LED背光屏幕筆記本電腦市場剛剛起步，隨著微星、華碩、宏碁、蘋果等廠商紛紛湧入，將加速Mini LED背光屏幕筆記本電腦市場發展。群智諮詢預計，2021年全球MiniLED顯示器和筆記本電腦出貨規模可超過10萬台，到2025年全球出貨規模將突破200萬台。

而OLED筆記本電腦市場正在進入快速發展時期。三星、惠普、聯想、戴爾、小米、華碩等都積極擁抱OLED筆記本電腦市場，該市場呈現出高速增長的態勢。根據 UBI Research統計數據，今年第一季度全球筆記本電腦 OLED 面板出貨量爲 110 萬片，超過 2020 全年。

鑑於OLED筆記本電腦市場的良好發展勢頭，三星顯示器公司已經將筆記本電腦OLED面板出貨量由原來的400萬片調至500-600萬片，提高約40%。三星顯示器公司認爲，由於新冠疫情的影響，今年筆記本電腦出貨量將繼續增長，同時隨著廠商推出越來越多的 OLED 屏筆記本電腦，OLED面板的出貨量也將隨之增長。

雖然OLED筆記本電腦市場暫時領先，但是Mini LED背光屏筆記本電腦不僅不受短壽命的制約，還具有成本下降的潛力，仍是OLED筆記本電腦的勁敵。DSCC中國市場運營縂監李菲斐認爲，爲了應對Mini LED挑戰，OLED將通過改善器件結搆或者提高藍色OLED發光材料效率來降低老化速度，延長OLED壽命。

總之，OLED輕薄優勢明顯，Mini LED背光屏幕可靠性更強，成本下探潛力更大，兩者或在中高端筆記本電腦市場長期共存。

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