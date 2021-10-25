疑似蘋果第一款iPod原型設計曝光 與實際外觀差很大

先前推出結合轉動曲柄遊玩方式的掌機Playdate，更說明本身從1997年就開始針對Mac機種打造軟體內容的Panic，稍早因應iPod系列機種進入市場20週年，對外展示聲稱為第一款iPod原型設計的「裝置」。

從Panic分享內容顯示，聲稱為第一款iPod原型設計的「裝置」，明顯比第一款iPod大上許多，但液晶螢幕尺寸則採用相同設計，而作為「機身」部分則是以大面積塑膠材質打造，並且標示「SPG Development」，意味源自蘋果內部工程單位製作產品，製造日期更顯示為2001年9月3日，亦即是在iPod正式發表之前不到兩個月時間打造。

而左側則具備一組對應按鈕、轉盤設計，右側則具備上、下、左、右按鍵，左側則搭載一組JTAG測試連接埠，至於其他連接埠則包含3.5mm耳機孔，以及疑似用於資料傳輸使用的FireWire (即IEEE 1394)連接埠設計。

▲(圖／擷自Panic官方部落格)

▲(圖／擷自Panic官方部落格)

▲(圖／擷自Panic官方部落格)

改變數位音樂市場的iPod

第一款iPod其實是在美國西岸時間2001年10月23日推出，同時從正式上市到2011年10月期間總計累積3億台的全球銷售量，並且配合iTunes服務運作改變數位音樂使用方式。

不過，其實在第一款iPod問世之前，蘋果便已率先推出iTunes服務軟體，藉此提供便利的MP3、WAV、AAC/M4A等格式的數位檔案管理，其後才在2001年10月推出方便使用者傳輸音樂，並且隨身聆聽使用的iPod。相比當時已經存在市場的類似產品，iPod不但具有簡潔外觀設計，同時還具備直覺操作介面，以及更長的待機使用時間，因此陸續成為不少市場品牌競爭對象。

最早的iPod設計專案是由當時擔任蘋果首席硬體工程師的Jon Rubinstein負責，並且招聘後來被喻為iPod之父，同時創立Nest Lab的Tony Fadell協助完成此項產品，其中導入Toshiba 1.8吋5GB迷你硬碟，並且加入顯示螢幕與高容量電池等元件，讓使用者能方便地長時間聆聽音樂。而最早設計版本僅支援Mac系列電腦，後期才因為Mac平台以外用戶需求持續增加，蘋果才使iPod支援Windows平台使用，並且在2004年成為全美最受歡迎的數位音樂播放裝置，甚至在當年10月搶下最大市佔率，徹底改變傳統音樂聆聽模式。

蘋果在後續接續推出iPod mini、iPod nano等產品，更將iPod使用模式應用在後續推出的iPhone，並且推出不具SIM卡使用功能的iPod touch，但在後續則是因為iPhone等裝置普及使用，因此蘋果目前不再推出新款iPod系列機種，但仍持續藉由iTunes，以及後續推出的Apple Music服務推廣音樂內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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