Google訂閱服務app營收分潤比例維持以15%計算 串流音樂、電子書內容調降為10%

今年6月針對每年透過Google Play Store獲取營收未滿100萬美元的開發者，提供將分潤比例從原本30%調降為15%的優惠後，稍早更宣布讓訂閱服務的營收分潤比例可從2022年1月1日起維持以15%計算，其中更讓串流音樂服務與電子書內容的營收分潤降至10%。

依照Google產品管理副總裁Sameer Samat說明，在Google Play Store上架的app中，實際上僅3%比例開發者提供內容是以付費訂閱，或是透過app內購買項目獲利，約97%比例的app內容則是以免費形式使用，並且透過內嵌廣告等方式獲利。

而為了吸引更多開發者加入Google Play Store市場生態，同時也計畫透過Google Play Store推動經濟規模，Google針對營收未滿100萬美元的開發者，提供將分潤比例從原本30%調降為15%的優惠。在此次公布消息中，更宣布從2022年1月1日起讓所有以訂閱形式使用服務，均能以15%作為營收分潤比例，藉此讓更多開發者能保留更多營收，並且能將重點心力聚焦在內容發展。

目前包含阿拉伯串流音樂服務Anghami、日本唱片業者Avex與Cyber Agent打造串流音樂服務AWA、交友服務Bumble、冥想服務Calm、語言學習服務Duolingo、角川書店app，以及台灣串流音樂服務KKBOX、照片與影片編輯服務Picsart、卡拉OK社群服務Smule都能因此獲益。

另外，Google更宣布讓串流音樂服務與電子書內容的營收分潤降至10%，並且希望推動媒體內容垂直整合市場發展，同時也能吸引更多內容業者進駐Google Play Store生態發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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