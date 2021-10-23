新MacBook Air邊框像iPhone？傳搭載M2晶片、MagSafe、多色和無風扇
搭載 M1 Pro 或 M1 Max 晶片的全新 MacBook Pro 發布後，人們開始期待明年的入門款 MacBook Air 電腦。根據爆料大神 @Dylandkt 最新透露，下一代 MacBook Air 的很多改變會與全新MacBook Pro 相同，像是支援 1080p 視訊鏡頭、MagSafe 充電接口，但搭載的是 M2 晶片和採用無風扇機身設計。
2022 MacBook Air 最新消息
@Dylandkt 預計一代 MacBook Air 設計將與新款 MacBook Pro 類似，但更薄更輕。可能會使用 mini-LED 顯示螢幕，將配備 M2 晶片、灰白色邊框和鍵盤、MagSafe 磁吸充電等。它將配備 MagSafe、一個 1080p 網路攝像鏡頭、USB-C 端口、一個 30W 電源適配器，並且沒有風扇。將有類似於 iMac 24吋 的顏色選項。邊框和鍵盤將是帶有全尺寸功能鍵的灰白色。
外形設計方面，下一代 MacBook Air 將不再採用楔形設計，而是採用與 iPhone、iPad Pro 和 MacBook Pro 相同的設計語言，直角邊。沒有 SD 卡插槽或 HDMI 端口，將使它有別於 MacBook Pro 型號。2022 MacBook Air 會更輕、更薄，繼續貫徹 Air 的輕薄特點，螢幕會是 13 吋。同時，蘋果也在考慮開發 15 吋機型 MacBook Air，只是目前還沒有最終定案。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪Pixel 6、Pixel 6 Pro貴了8000差在哪？規格差異一圖看懂
▪蘋果新品亮相 MacBook Pro有瀏海、AirPods 3抗水抗汗
▪為什麼新版MacBook Pro這麼香？因為把這些東西加回去！
▪看1圖決定買哪款AirPods！舊款有感降價1000元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言