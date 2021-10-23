新MacBook Air邊框像iPhone？傳搭載M2晶片、MagSafe、多色和無風扇

搭載 M1 Pro 或 M1 Max 晶片的全新 MacBook Pro 發布後，人們開始期待明年的入門款 MacBook Air 電腦。根據爆料大神 @Dylandkt 最新透露，下一代 MacBook Air 的很多改變會與全新MacBook Pro 相同，像是支援 1080p 視訊鏡頭、MagSafe 充電接口，但搭載的是 M2 晶片和採用無風扇機身設計。

2022 MacBook Air 最新消息

@Dylandkt 預計一代 MacBook Air 設計將與新款 MacBook Pro 類似，但更薄更輕。可能會使用 mini-LED 顯示螢幕，將配備 M2 晶片、灰白色邊框和鍵盤、MagSafe 磁吸充電等。它將配備 MagSafe、一個 1080p 網路攝像鏡頭、USB-C 端口、一個 30W 電源適配器，並且沒有風扇。將有類似於 iMac 24吋 的顏色選項。邊框和鍵盤將是帶有全尺寸功能鍵的灰白色。

外形設計方面，下一代 MacBook Air 將不再採用楔形設計，而是採用與 iPhone、iPad Pro 和 MacBook Pro 相同的設計語言，直角邊。沒有 SD 卡插槽或 HDMI 端口，將使它有別於 MacBook Pro 型號。2022 MacBook Air 會更輕、更薄，繼續貫徹 Air 的輕薄特點，螢幕會是 13 吋。同時，蘋果也在考慮開發 15 吋機型 MacBook Air，只是目前還沒有最終定案。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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