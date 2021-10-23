以Project Cielo為稱 技嘉打造掛上AORUS品牌的模組化PC

在Razer、聯想等業者提出模組化PC設計後，技嘉也透過旗下電競品牌AORUS提出結合5G連網功能的模組化PC概念設計，並且以Project Cielo為稱。

「Cielo」在西班牙語中是「天空」之意，藉此呼應技嘉以老鷹作為AORUS品牌形象設計的想法，同時也凸顯此款概念設計具備5G連網功能。

跟先前Razer、聯想提出的模組化PC相似，Project Cielo同樣以堆疊方式組合，其中頂部為PC系統，中間則是電池模組，最底下則是藍牙揚聲器，使用者可以依照需求將三個模組堆疊結合，或是僅使用PC系統、藍牙揚聲器。

另外，由於機身體型相對較小，因此也讓以Project Cielo具備可輕易改變使用地點特性，同時透過內建5G連網功能上線。

技嘉方面並未透露以Project Cielo諸如處理器等關鍵零組件細節，同時也未說明此項概念設計是否會成為正式產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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