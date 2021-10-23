只送不賣！AMD推出《最後一戰》特別版Radeon RX 6900 XT顯示卡

配合即將在12月8日推出的《最後一戰：無限》，微軟除了日前宣布將推出限量同捆組主機、控制器與周邊，藉此迎接《最後一戰》系列作品20週年。而在稍早公布消息中，343 Industries更宣布與AMD攜手合作推出以《最後一戰》為主題打造的特別版Radeon RX 6900 XT顯示卡。

相較限量同捆組主機、控制器與周邊會透過通路銷售，此款以《最後一戰》為主題打造的特別版Radeon RX 6900 XT顯示卡則是以活動贈品形式提供，預計會在未來幾週內以抽選方式提供。

此款特別版Radeon RX 6900 XT顯示卡將以《最後一戰：無限》主題風格設計，並且採用客製化風扇罩、士官長標誌性元素，以及反光鍍金散熱風扇邊框、標誌性的「117」斯巴達呼號，另外更包含士官長頭盔背後凸顯人工智慧插槽的Corona藍光。

另外，從10月26日起透過參與活動的零售通路購買指定款AMD Radeon與AMD Ryzen產品，將由AMD贈送一個月的PC版Xbox Game Pass，並且可在《最後一戰：無限》發行當天即可透過Game Pass遊玩。

而Razer此次也宣布推出以《最後一戰》為主題打造的鍵盤、滑鼠、滑鼠墊，以及耳機等周邊配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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