Razer擴大PC零組件發展 推出水冷、電源供應器、散熱風扇等配件

除了宣布透明口罩Zephyr正式在美國市場銷售，Razer更宣布推出旗下水冷、電源供應器、散熱風扇，以及風扇轉速控制器配件等PC零組件，不免俗地也加上自家Chroma多彩燈效設計。

▲Razer推出水冷、電源供應器、散熱風扇等配件

Razer此次分別推出名為Hanbo Chroma的水冷套件，以及名為Kunai Chroma的散熱風扇，並且可透過風扇轉速控制器調整風速。另外，Razer也推出名為Katana Chroma的模組化電源供應器。

搭配先前已經推出的機殼，以及外接顯示卡盒等配件，Razer逐漸佈局更完整的PC零組件市場，藉此銜接原本既有鍵盤、滑鼠等PC遊戲配件市場發展模式。

而Razer強調旗下打造的PC零組件不僅延續過往針對遊戲配件設計要求，更符合相關測試認證，符合玩家發燒級使用需求，同時也能確保第三方配件相容性。

目前Hanbo Chroma水冷套件將會在11月上市，並且區分240mm與360mm兩種規格 (雙風扇與三風扇規格)，而Katana Chroma電源供應器則預計在2022年第一季進入市場銷售，分別提供750W與1600W兩種規格，暫時都還無法確認售價細節。

至於區分120mm與140mm的Kunai Chroma散熱風扇，將從即日起開放訂購，建議售價為44.99美元起跳，而風扇轉速控制器配件建議售價則是49.99美元，目前也已經開放訂購。

▲Kunai Chroma散熱風扇

▲Katana Chroma電源供應器

▲風扇轉速控制器配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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