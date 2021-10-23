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電競風格信仰加持 Razer透明口罩Zephyr正式開放美國銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認會在今年第四季進入市場，並且以Zephyr作為正式名稱的Razer透明口罩，目前已經開放美國官網銷售，並且以99.99美元價格銷售，目前僅透過Razer官網銷售。

目前Razer將以單一口罩形式，或是搭配額外三組替換用濾網配件，售價為149.99美元的Starter Pack組合銷售。不過，顯然關注此款透明口罩的人潮踴躍，目前Razer官網介紹頁面已經呈現難以開啟狀態，即便連接上也顯示口罩已經全數售罄，必須等待後續補貨。

相比LG等業者推出相似口罩產品，Razer Zephyr定價相對較低，加上有Razer電競品牌信仰加持之下，同時先前也在市場上做了相當久的宣傳，因此在很短時間內就銷售一空。

依照Razer先前說明，Zephyr以透明材質打造外殼，使用者配戴時依然可讓他人看見嘴部。左右兩側則維持搭載過濾設計，並且提供可調整的RGB背光模組，而過濾等級則標榜可對應N95規格，並且加入防霧塗層與口罩內部照明功能。

為了能在配戴時仍可清楚溝通，除了可透過麥克風及內建擴音器，使配戴時的說話聲音對外擴大播放，同時也能藉由透明材質設計讓他人可清楚看見說話時的嘴型。同時，此款智慧口罩也將嘴巴呼出的二氧化碳排出，並且透過過濾材質讓新鮮空氣進入口罩內側，並且配合固定造型避免口罩過於貼合嘴部，口罩本身可重複使用，避免造成資源浪費，以及造成環境影響。

口罩原本採取的耳掛設計將改為直接透過頭部與頸部後方支撐佩掛方式，雖然會造成配戴時的不便，但是能確保口罩與臉部緊密貼合，同時也能避免長期配戴導致耳朵不適問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

口罩 美國 Razer

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