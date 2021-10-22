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Sony揭曉新一代全片幅相機α7 IV 終於加入可外掀翻轉螢幕、更多旗艦功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早預告將發表新機，同時也已經有不少提前曝光消息出現後，Sony正式揭曉終於加入可外掀翻轉螢幕，並且將解像力提高至3200萬畫素的全片幅相機α7 IV，同時也揭曉兩款新設計的外接閃光燈配件HVL-F60RM2與HVL-F46RM。

α7 IV基本上是以2018年推出的α7 III為基礎，並且針對使用需求大幅升級。

除了將Exmor R感光元件增加為3300萬畫素規格，並且搭配兩組與α1相同的Bionx XR影像處理器，對應ISO 50-204800感光值表現，α7 IV也將對焦速度提升至接近α7S III的表現。

規格方面，α7 IV對應每秒10張連拍，單次壓按快門更可對應多達800張連拍效果，並且可透過759相位偵測自動對焦點捕捉被攝對象，另外更具備可覆蓋94%畫面範圍的4D Focus對焦功能，同樣支援人眼及動物、鳥類的眼睛對焦機制。

而在錄影功能部分，則支援最高可達4K 30fps的錄影規格，強調將7K解析度畫質以4K解析度規格呈現，藉此呈現更精細影像視覺，同時在Super 35mm模式下更可將錄影規格提升至4K 60fps。

在追焦部分則加入與α1、α7 III相同即時對焦功能，並且支援自動對焦輔助，以及可聚焦在主要被攝對象的對焦圖，甚至可實現拍攝時因為重新對焦時產生的「呼吸效應」補償，讓被攝對象在畫面中移動時不會明顯失焦。

其他部分則包含支援15級動態範圍，以及同樣以10-bit 4:2:2格式錄影，並且支援S-Cinetone電影色彩風格，同時拍攝影片也能直接透過Catalyst剪輯軟體編輯。

另外，α7 IV將原本位於機身背面的錄影按鈕移到機頂 (與原本C1按鍵位置互換)，並且加入切換錄影或拍攝模式的撥桿，避免過往操作時會誤觸的窘境發生。此外，在轉盤部分也加入鎖定機制，避免在拍攝過程不小心轉到，導致影響拍攝結果，甚至額外增加一組可自訂功能的轉盤，而預設對應功能則是調整EV值。

至於此次採用可外掀翻轉螢幕，並且加入觸控操作，更讓α7 IV可以應用在各類錄影需求，甚至能配合此次更新的對焦功能作為Vlog拍攝工具。

機身部分則採用雙記憶卡插槽設計，但其中一組更換為CF Express A格式，另一組則依然對應SDXC規格記憶卡。而連接埠則是加入與α7S III相同的10Gbps USB 3.2 Gen 2規格，並且加入全尺寸HDMI連接埠規格，並且可透過5GHz頻段Wi-fi，或是透過轉接方式連接網路線傳輸拍攝內容。

而在機身使用材質部分，Sony更強調在α7 IV機身與包裝採用回收材質塑膠，藉此呼應本身致力環保與減碳作法。為了增加握感，Sony更將α7 IV握把加厚，讓使用者能更穩定持握。

建議售價部分，α7 IV單機身將以2500美元價格銷售，另外將推出搭配FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS變焦鏡頭的Kit組合，將以2700美元價格銷售，預計會在今年12月正式進入市場，但亞洲市場顯然會在11月下旬開放銷售。

Sony此次也同步推出兩款外接閃光燈配件，分別為HVL-F60RM2與HVL-F46RM，前者將對應GN60出力表現，對應20-200mm對焦距離補光，後者則對應GN46出力與24-105mm對焦距離補光，建議售價則分別為550美元與400美元，兩者都會在今年11月進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony 全片幅

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