Sony將360 Reality Audio聲音技術納入Android 12 加快普及應用腳步

在此次CEATEC 2021活動上，Sony宣布將使360 Reality Audio聲音技術加速普及，將以MPEG-H 3D Audio標準格式納入Android 12版本作業系統，藉此讓更多Android平台手機、裝置也能使用360 Reality Audio聲音技術。

而這樣的方式，其實就跟Sony過去將LDAC技術開放Android作業系統使用一樣，期望透過技術貢獻方式讓360 Reality Audio聲音技術更加普及化。

從Sony的看法認為，一項技術如果僅只是寡佔，勢必難以將整個應用市場規模做大，因此必須聯合更多市場夥伴一同發展，因此除了將360 Reality Audio聲音技術整合在Android 12作業系統，Sony也針對鐵三角、Radius、Sennheiser等業者打造聲音產品提供認證，藉此啟用360 Reality Audio聲音技術編碼，讓此項技術可以更快成為市場主要使用項目，更可推動更多應用360 Reality Audio聲音技術的產品問世。

在內容服務方面，Sony也與亞馬遜合作，讓Amazon Music Ultimate串流音樂服務也支援360 Reality Audio聲音技術，搭配支援此項技術的耳機即可獲得真實音場聆聽感受，另外也針對獨立音樂製作人提供製作360 Reality Audio聲音技術相容的音樂作品，並且透過獨立音樂發行商Vertical Craft旗下Tully App協助管理創作內容，更可透過此款App將支援360 Reality Audio聲音技術的音樂作品上傳至音樂串流服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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