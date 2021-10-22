微軟開始測試於Windows 11 執行Android平台app功能

雖然在正式釋出更新時仍未開放支援使用Android平台app功能，微軟稍早透過Windows Insider Program測試計畫釋出的預覽版本時，則是開始可讓使用者透過Amazon Appstore軟體市集服務下載安裝50款app，並且在Windows 11環境下使用。

不過，目前此預覽版本僅限美國境內搭載Intel、AMD及Qualcomm處理器的機種使用，但微軟預期日後會開放更多地區使用。

而初期提供測試使用的app均源自Amazon Appstore軟體市集服務，並且必須透過Microsoft Store下載安裝，似乎尚未開放使用者直接以Android APK檔案形式安裝使用。

之所以可以在Windows 11環境下使用Android平台app，主要還是因為微軟在Windows 11增加Android子系統，更早之前則是加入Linux子系統，因此目前在Windows 11作業系統環境分別可以支援Android平台app、過去以Win32架構打造的軟體項目，或是以Linux作業系統相容形式運作的app，另外也能執行本身為網頁的PWA格式內容。

目前微軟並未透露此項測試會持續多少時間，但預期會在未來幾個月內公布更多資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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