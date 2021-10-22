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realme TechLife雷射掃拖機器人「超甜搶購價」登台 智慧連網顯示器新增55、50吋

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透露將引進台灣的realme TechLife雷射掃拖機器人，今日 (10/21)連同realme 55吋SLED Android智慧連網顯示器，以及realme 50吋4K Android智慧連網顯示器一併進入台灣市場，預計從10月23日起陸續開放銷售。

日前宣布將以「1+5+T」作為全新AIoT布局，並且以智慧型手機作為串聯中心，並且持續擴展真無線藍牙耳機、穿戴裝置、智慧顯示器、筆記型電腦及平板五項產品類別，更以TechLife作為智慧家居生態系平台名稱，計畫以開放形式與各個業別合作擴大智慧物連網應用發展。

而此次在台推出的realme TechLife雷射掃拖機器人Pro，將以鏡面黑搭配黃色點綴外觀，搭配LiDAR光學雷射偵測與同級最多感測元件設計，可藉由360°即時雷射掃描，繪製精準度高達98%的空間地圖，並且支援最多5張地圖空間記憶，配合38組高精度感測元件，可識別地毯或牆角等較難清掃情況，同時自動調節清潔力，在清掃過程中提高吸力避免髒污殘留。

本身具備4檔吸力調節，可從運轉音量控制在55dB的500Pa安靜模式，調整至擁有怪物級吸力的3000Pa超強模式，配合雙側邊刷和HEPA濾網，讓角落灰塵無所遁形還能縝密過濾99.9%灰塵及PM2.5微粒。至於智慧電控水箱同樣對應4檔出水速度，並加入專業Y型拖地軌跡技術，模擬人工拖地方式來回雙向擦拭地面，達到扎實的清潔效果。

至於電池電量則是5200mAh大電量，可在500Pa安靜模式下連續清掃300分鐘，並且支援自動回充與斷點續掃功能，頂蓋材質則採用抗衝擊鋼化玻璃，具備2公分高度越障及邊緣防掉落偵測設計，集塵盒容積達600ml，而水箱容積也達300ml。

另外，串聯realme Link App更可進一步合併、分割或設置虛擬牆等客製化清掃區域，或是自訂清潔計劃，並且支援Google Assistant數位助理服務連動，或是亞馬遜的Alexa數位助理服務聲控。

realme TechLife雷射掃拖機器人Pro建議售價為新台幣12990元，購機即附贈價值1499元拖地套組，內含可拆式二合一水箱和抹布、濾網等配件，預計在10月25日正式開賣，10月25日至10月27日於線上通路購機，可額外享開賣快閃優惠現折2991元，超甜搶購價僅9999元。

先前已經在台推出的智慧連網顯示器，此次則是在台推出50吋與55吋機種，藉此銜接更多尺寸使用需求，採用SLED顯示技術、Chroma Boost炫彩影像處理技術，並且通過德國萊茵TÜV抗藍光護眼認證，另外更搭載四聲道杜比24W立體揚聲器與Android TV作業系統，更可配合Chromecast功能投放手機或Google Home內容，或是藉由Google Assistant數位助理服務控制。

realme 55吋SLED Android智慧連網顯示器建議售價維新台幣19990元，預計從10月25日起開放預購，而realme 50吋4K Android智慧連網顯示器建議售價則是新台幣16990元，將從10月23日起開賣。

另外，此次realme也預先展示接下來同樣會引進台灣市場的空氣清淨器，但預計要在11月11日的雙11活動才會公布具體上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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