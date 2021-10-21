生日收到蘋果電腦 她見「禮品包裝服務」卻傻眼：也太寒酸

蘋果（Apple）公司推出的3C產品日益多元且特色鮮明，雖然價格普遍較其他品牌昂貴，仍擁有許多支持者喜愛。不過，近日有位女網友就抱怨，自己生日時收到男友送的MacBook電腦，雖然收到禮物令人開心，但她實在忍不住要吐槽蘋果需額外加價的「禮品包裝服務」。而文章曝光後，其他網友也相當無言，直呼「好不值得」。

原PO在Dcard發文表示，男友在9月底時買了一台MacBook電腦，並使用附贈耳機的方案，當作送自己的生日禮物，且兩個商品都各花了180元加購「禮品包裝與卡片」。然而，當她收到商品時，卻發現只有耳機有不同包裝，筆電則沒有被包裝到，白白花了一筆加購費用，且因開箱當下並未錄影，似乎也無法討回這筆金額。

但更讓原PO傻眼的是，要價180元的禮品包裝，竟然只是多了一張厚厚白紙，並在紙張上印了一行祝賀詞，讓她無奈直呼「蘋果禮品包裝不但很普通，卡片也非常不用心，看起來超寒酸」，呼籲同樣想購買禮品包裝服務的消費者再三考慮。

原PO貼出自己收到的加購包裝和卡片。圖擷自 dcard

網友看了紛紛留言「花這個錢好不值得」、「不如自己去書店買包裝紙來包」、「這種卡片要180元？用送的我都不想用」、「太沒誠意了吧」，還有不少苦主也跳出來分享「我也是花了才知道」、「跟我一樣，我送我朋友，結果整張只有一句話」；但也有人認為「怎麼一堆人說不能接受，蘋果所有產品都走這個路線啊」、「以蘋果的風格來說，我覺得這樣還蠻正常的」、「如果蘋果的包裝五彩繽紛才要吐血」、「之前收到覺得蠻可愛的」。

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