Windows 11 Beta開始支援Android App了 首波試用資格曝光
雖然不是只有美國可以測試，但相信不久後台灣的使用者也可以開始用了！畢竟這對微軟來說是「生態系級」的大事。
就如同先前所公布的，今天微軟宣布擁有美國 Windows 11 Beta 測試帳號的使用者可以開始試用 Android App 了！只要 CPU 是使用 Intel、AMD 和 Qualcomm 的測試使用者，現在就可以前往 Amazon Appstore 下載使用。
流程上使用者會先到微軟自家的 Microsoft Store 點取，然後實際上前往 Amazon Appstore 進行下載和安裝，微軟強調 Android App 使用起來的完整性，不只可以跟其他 Windows 應用程式同時運作，同時可以用滑鼠、觸控筆甚至是觸控螢幕使用這些 APP，還能將這些 Android App 固定在開始選單或下方任務欄；甚至要在 Windows 應用程式和 Android APP 之間「複製貼上」也沒問題，用起來跟 Windows 應用程式差異不大。
初期支援的 APP 約有 50 項，遊戲有《王國紀元》、《Coin Master》，也有像 Kindle 這種閱讀 APP 等等。微軟表示他們為此開發了名為「Windows Subsystem for Android」的子系統，這套系統是一組在 Hyper-V 虛擬機中運行的固定套件，而且透過特殊設計，能將 Android App 映射在 Windows 圖形層、緩衝記憶體、輸入模式、設備與感應器上。
而且微軟還說了，他們正在努力跟 Intel 合作，使用 Intel 的橋接技術，將只僅支援 Arm 的 APP 能運行在 Intel 與 AMD 的設備上。
微軟會這麼執著模擬 Android 其實不難理解，在 M1 系列 Mac 直接執行 iOS App，企圖讓桌機、手機生態更加一體化進而增加使用者黏著度時，身為桌機霸主自然也會想把手機生態系也容納在其中。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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