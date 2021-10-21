DJI針對電影創作者打造更輕巧、更聰明的Ronin 4D系列拍攝解決方案

針對專業電影拍攝需求，DJI宣布推出Ronin 4D系列拍攝解決方案，分別對應6K解析度或8K解析度拍攝需求，並且導入LiDAR雷射跟焦、人工智慧技術等應用，同時透過相對輕巧設計讓電影創作者能更容易拍攝穩定跟拍畫面，並且透過碳纖維材質與鋁鎂合金打造更耐用機身。

除了更新Ronin 4D系列，DJI也在此次拍攝系統加入Zenmuse X9雲台相機，搭配DL 35mm f/2.8光圈設計等可交換鏡頭，以及CineCore 3.0影像處理平台，支援接入Apple ProRes RAW/ProRes 422 HQ/H.264影片，同時支援錄製最高規格為8K/75fps、4K/120fps影片。

Ronin 4D系列區分可拍攝8K及6K解析度規格設計，並且支援雙原生 ISO (X9-8K：800/4000；X9-6K：800/5000)高感光度表現，讓電影創作者能在低光環境順利取景，並且拍出細膩且層次豐富的畫面，另外也支援14+檔動態範圍，即便在夕陽逆光、陽光直射等光線複雜場合，依然可以呈現自然的明暗色調，同時也能在複雜光線下準確還原色彩，紀錄自然生動、層次分明的畫面。

另外，Zenmuse X9雲台相機也支援ACES標準工作流，能在搭配其他電影機拍攝時確保一致的畫面色彩風格，另外更內建9檔ND濾鏡，可透過內建馬達驅動系統快速切換。

除了DJI現有DL接環規格設計的的三款全片幅定焦鏡頭，Zenmuse X9雲台相機亦可透過更換接環方式支援使用Leica M等接環，藉此使用更多業者打造鏡頭。而藉由無線模組，更可讓使用者透過無線連接方式遠距控制跟焦等操作。

至於在拍攝系統部分則加入四軸增穩系統設計，藉此減少垂直方向的晃動感，並且搭配ToF感測元件、視覺感測元件等輔助，讓整體穩定性大幅提升，同時也呼應此次採用Ronin 4D產品名稱，讓過往需要透過橫移軌道等輔助才能拍攝的畫面，可以透過Ronin 4D系列輕易完成，甚至可以配合運動模式，讓雲台啟用超快速回應功能，在手持攝影者拍攝過程中急速甩動等情況仍可維持穩定拍攝。

而在拍攝部分也採用DJI過去以來累積的智慧跟拍技術，搭配LiDAR雷射跟焦等設計輔助，即可透過臉部識別、肢體辨識等技術應用，讓Ronin 4D系列能緊跟被攝對象，甚至可以在突然失焦情況下快速恢復合焦。

其他部分則包含採用O3 Pro圖傳技術，最遠可對應6公里傳輸距離，以及支援AES 256-bit加密演算法，透過既有2.4GHz及5.8GHz無線頻段基礎上新增DFS頻段，即可將1080p/60fps規格畫面同時傳輸到多組圖傳監視器，並且可將監視器裝載於Ronin 4D系列，或是透過無線方式由他人協助控制鏡頭對焦、調整相機設定，或是操作錄影功能。

聲音部分則可透過內建支援雙聲道、24位元錄製的立體聲麥克風，或是透過3.5mm連接孔和XLR端子使用外接麥克風。至於電力續航部分，則是採用與Ronin 2及Inspire 2相同的TB50智慧電池，拍攝時間長達2.5小時，最快1.5小時即可將電力充飽，並且支援自動加熱，即使在嚴寒天氣下也能正常供電運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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