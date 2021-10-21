快訊

千萬勞斯萊斯撞機車「瞬間起火」 騎士為警官兒子昏迷中

差一點背棄台灣？美國追悼「鮑爾將軍」的榮光與恥辱

DJI針對電影創作者打造更輕巧、更聰明的Ronin 4D系列拍攝解決方案

聯合新聞網 / 楊又肇

針對專業電影拍攝需求，DJI宣布推出Ronin 4D系列拍攝解決方案，分別對應6K解析度或8K解析度拍攝需求，並且導入LiDAR雷射跟焦、人工智慧技術等應用，同時透過相對輕巧設計讓電影創作者能更容易拍攝穩定跟拍畫面，並且透過碳纖維材質與鋁鎂合金打造更耐用機身。

除了更新Ronin 4D系列，DJI也在此次拍攝系統加入Zenmuse X9雲台相機，搭配DL 35mm f/2.8光圈設計等可交換鏡頭，以及CineCore 3.0影像處理平台，支援接入Apple ProRes RAW/ProRes 422 HQ/H.264影片，同時支援錄製最高規格為8K/75fps、4K/120fps影片。

Ronin 4D系列區分可拍攝8K及6K解析度規格設計，並且支援雙原生 ISO (X9-8K：800/4000；X9-6K：800/5000)高感光度表現，讓電影創作者能在低光環境順利取景，並且拍出細膩且層次豐富的畫面，另外也支援14+檔動態範圍，即便在夕陽逆光、陽光直射等光線複雜場合，依然可以呈現自然的明暗色調，同時也能在複雜光線下準確還原色彩，紀錄自然生動、層次分明的畫面。

另外，Zenmuse X9雲台相機也支援ACES標準工作流，能在搭配其他電影機拍攝時確保一致的畫面色彩風格，另外更內建9檔ND濾鏡，可透過內建馬達驅動系統快速切換。

除了DJI現有DL接環規格設計的的三款全片幅定焦鏡頭，Zenmuse X9雲台相機亦可透過更換接環方式支援使用Leica M等接環，藉此使用更多業者打造鏡頭。而藉由無線模組，更可讓使用者透過無線連接方式遠距控制跟焦等操作。

至於在拍攝系統部分則加入四軸增穩系統設計，藉此減少垂直方向的晃動感，並且搭配ToF感測元件、視覺感測元件等輔助，讓整體穩定性大幅提升，同時也呼應此次採用Ronin 4D產品名稱，讓過往需要透過橫移軌道等輔助才能拍攝的畫面，可以透過Ronin 4D系列輕易完成，甚至可以配合運動模式，讓雲台啟用超快速回應功能，在手持攝影者拍攝過程中急速甩動等情況仍可維持穩定拍攝。

而在拍攝部分也採用DJI過去以來累積的智慧跟拍技術，搭配LiDAR雷射跟焦等設計輔助，即可透過臉部識別、肢體辨識等技術應用，讓Ronin 4D系列能緊跟被攝對象，甚至可以在突然失焦情況下快速恢復合焦。

其他部分則包含採用O3 Pro圖傳技術，最遠可對應6公里傳輸距離，以及支援AES 256-bit加密演算法，透過既有2.4GHz及5.8GHz無線頻段基礎上新增DFS頻段，即可將1080p/60fps規格畫面同時傳輸到多組圖傳監視器，並且可將監視器裝載於Ronin 4D系列，或是透過無線方式由他人協助控制鏡頭對焦、調整相機設定，或是操作錄影功能。

聲音部分則可透過內建支援雙聲道、24位元錄製的立體聲麥克風，或是透過3.5mm連接孔和XLR端子使用外接麥克風。至於電力續航部分，則是採用與Ronin 2及Inspire 2相同的TB50智慧電池，拍攝時間長達2.5小時，最快1.5小時即可將電力充飽，並且支援自動加熱，即使在嚴寒天氣下也能正常供電運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 監視器

延伸閱讀

DXOMark相機評測出爐 iPhone 13相機比iPhone 12 Pro更好

Google預售Pixel 6/6 Pro 相機新功能可移除路人甲

除Netflix還有什麼追劇看電影平台？ 內行推「這2家」：每天看

今天你想來點什麼？2021臺灣國際人權影展14部精選電影到你家

相關新聞

iPad mini 6和新款iPad通過NCC認證 距離開賣時間「不遠了」

蘋果在九月的第一場秋季發表會上除了帶來 iPhone 13 系列新機，也發表了 iPad mini 6 以及第 9 代的 iPad，但台灣並沒有在首波上市的名單中，不過最近 iPad mini 6 的 Wi-Fi 版本和新款的 iPad 都通過 NCC 的認證，代表有可能不久之後，就能看到這項產品開賣的消息了！

模擬真實手感的VR手套陸軍也用過 能感受紋路、硬度要價近14萬元

過去已經有不少針對虛擬實境應用打造的手套配件，但由SenseGlove打造的這款觸覺力反饋手套，則可讓配戴者在虛擬實境中感受更真實的手部觸感，甚至可以感受虛擬物件上的細微紋理、硬度，甚至是重量。

Google智慧螢幕來了！第2代Nest Hub 11月18日正式開賣

為了滿足台灣使用者更便利的智慧家居生活需求，第2代Nest Hub智慧螢幕終於也將在台灣上市，擁有7吋可觸控的螢幕設計，...

三星可能在下半年第二場Unpacked活動揭曉智慧投影機 以及新款耳機配色款式

日前預告將在美國東岸時間10月20日上午10點 (台灣時間10月20日晚間10點)舉辦另一場「Galaxy Unpacked Part 2」發表活動，相關說法指稱三星將不會在這場活動揭曉新款手機產品，而是準備推出一款智慧投影機，另外更計畫推出Galaxy Buds 2新款配色。

夏普也進軍Mini LED螢幕市場 首波試作機種設定為65吋

在日本CEATEC 2021展會活動之前，夏普宣布投入Mini LED螢幕產品開發，並且以相比過往LED約僅1/10尺寸的8000組Mini LED構成，藉此對應2000 nits以上亮度表現，同時支援100萬:1動態顯示對比。

第2代NEST Hub支援睡眠狀態識別 11月18日在台上市售價3180元

除了揭曉Pixel 6系列手機，Google此次更針對台灣市場宣布推出第2代NEST Hub，讓使用者能藉由螢幕觸控方式更直覺操作智慧連網功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。