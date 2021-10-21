加入著名狐狸標誌 三星推出Galaxy Watch 4及Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition

先前有相關傳聞後，三星確定與由Gildas Loaëc和Masaya Kuroki於2002年創立品牌Maison Kitsuné合作，分別推出Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition，以及Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition，均加入Maison Kitsuné品牌著名狐狸圖像視覺設計。

其中，Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition從外盒包裝、充電配件，以及錶帶均加入Maison Kitsuné品牌的狐狸圖像視覺設計，甚至也加入客製狐狸錶面設計，而錶帶更以摟空設計凸顯狐狸身影。

而Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition也在外盒設計加入Maison Kitsuné品牌狐狸圖像視覺設計，同時在充電盒、充電線也可看見狐狸身影，甚至左右兩組耳機更可組成一隻狐狸，而充電盒保護殼更採用狐狸頭像設計。

而硬體規格部分，兩款以Maison Kitsuné Edition穿戴裝置並未採用不同設計，與標準版Galaxy Watch 4與Galaxy Buds 2完全相同。

包含Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition與Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition都會從10月20日開放銷售，但僅會在特定市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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