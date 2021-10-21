模擬真實手感的VR手套陸軍也用過 能感受紋路、硬度要價近14萬元
過去已經有不少針對虛擬實境應用打造的手套配件，但由SenseGlove打造的這款觸覺力反饋手套，則可讓配戴者在虛擬實境中感受更真實的手部觸感，甚至可以感受虛擬物件上的細微紋理、硬度，甚至是重量。
由SenseGlove打造的觸覺力反饋手套SenseGlove Nova，主要是針對虛擬實境模擬訓練情況使用，讓受訓者可在虛擬實境環境中感受真實器材重量、觸感，甚至操作時的反作用力道。
依照說明，由於許多工作現場的機械設備需要實際操作才能學會如何使用，但可能也會有操作上的風險，例如使用切割、鑽孔等機具時，若操作不慎可能會造成受傷事故。
因此藉由虛擬實境方式進行事前訓練，配合SenseGlove Nova手套呈現真實機具操作時的手感，如此一來即可讓受訓者能在虛擬實境環境安全地接受訓練。
SenseGlove Nova可搭配HTC VIVE或Oculud Quest使用，本身是以藍牙方式配對連接，並且透過感測元件與影像視覺演算法判斷使用者手部動作，其中更透過磁極制動方式，在20毫秒內產生最高20牛頓力道 (約2公斤)，讓使用者感受不同物件反饋力道、重量。
另外，在食指與拇指更加入可模擬按鈕壓按設計，讓使用者能感受更真實的按鈕操作體驗。
目前SenseGlove Nova已經透過荷蘭皇家陸軍等200多名專業人士實際體驗測試，並且開放全球市場訂購，每雙手套價格則為5000美元(約合新台幣139,150元)，主要還是定位在專業應用，而非一般遊戲等消費市場體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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