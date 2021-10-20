第2代NEST Hub支援睡眠狀態識別 11月18日在台上市售價3180元

除了揭曉Pixel 6系列手機，Google此次更針對台灣市場宣布推出第2代NEST Hub，讓使用者能藉由螢幕觸控方式更直覺操作智慧連網功能。

台灣上市時間將是11月18日，建議售價則是新台幣3180元，分別提供粉炭白與石墨黑兩種顏色選項。

第2代NEST Hub在今年3月中旬揭曉，並且導入先前用於Pixel 4系列手機的Soli雷達技術，藉此取代原本以相機判斷使用者是否處於睡眠狀態功能。

為了讓聲音喚醒變得更容易，第2代NEST Hub額外增加一組麥克風，藉此讓聲音識別可以變得更正確，同時也能在使用者睡眠時透過麥克風偵測是否有打呼、咳嗽等狀況，藉此納入睡眠品質判斷項目，另外也能透過新增加的溫度感測元件判斷當下環境狀況是否產生影響睡眠。

至於其他功能，第2代NEST Hub也採用與NEST Audio相同擴音系統，標榜可增加50%的低音表現，並且在聲音識別反應部分加快，另外更加入支援Thread連接規格，意味將可對應更多物聯網裝置，Soli雷達技術也能用於手勢識別操作。

而在台灣推出版本，除了將會加入支援中文介面與中文版Google Assistant數位助理服務，另外更與台灣大哥大合作推出「Google智慧家庭通話」服務，讓申辦此服務的使用者可獲得一組070網路電話門號，並且將門號與NEST智慧音箱綁定，即可升級為通話設備。

至於睡眠感應功能，將從即日起提供免費試用至明年，在體驗期結束後可能需要付費訂閱才能繼續使用。而使用睡眠感應功能之前，使用者必須提供權限設定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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