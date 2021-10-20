夏普也進軍Mini LED螢幕市場 首波試作機種設定為65吋

在日本CEATEC 2021展會活動之前，夏普宣布投入Mini LED螢幕產品開發，並且以相比過往LED約僅1/10尺寸的8000組Mini LED構成，藉此對應2000 nits以上亮度表現，同時支援100萬:1動態顯示對比。

此外，藉由量子點技術轉換被光光波長方式，相比過往推行螢幕機種約可提升1.2倍廣色域表現。

依照夏普說明，首波試作機種為65V型設計，作為對比機種則是2020年推出、型號為4T-C65CH1的4K電視，同時透過量子點技術轉換光波長部分，主要是將藍光比例作轉換，藉此凸顯更明顯的廣色域表現。

由於採用Mini LED技術，意味將能使螢幕控光區域增加至1000個以上，藉此讓螢幕顯色表現可以更加細膩，甚至可以讓電力使用效率提升，並且呈現更真實色彩。而藉由Mini LED技術設計，更可讓螢幕邊框進一步窄化，使螢幕可以更加輕薄。

不過，目前夏普尚未透露預計將此項技術應用在市售商品時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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