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因應後疫情時代更黏著網路生活 PC-cillin 2022雲端版加強網路個資防護

聯合新聞網 / 楊又肇

接續去年推出的PC-cillin 2021雲端版，趨勢科技針對近年因為疫情影響，使得多數人的生活型態與網路綁定更深，因此在今年推出的PC-cillin 2022雲端版加強網路個資防護設計。

趨勢科技表示，雖然許多人普遍認為網路個資反應價格可能不大，但實際上諸如信用卡卡號會關係個人消費額度，而許多服務帳號也會與信用卡資料綁定，因此一旦此類資訊在網路上曝光，將會造成更多個人錢財損失。

因此在今年推出的PC-cillin 2022雲端版中，除了持續強化防毒、防駭、防詐騙等功能，更進一步增加「個資保鑣」服務，協助主動監測重要個資是否遭到外洩，讓使用者能更安心使用網路服務。

在防護設計中，PC-cillin 2022雲端版藉由人工智慧搭配多層式防護技術，主動識別網路潛藏惡意軟體與連結，並且在惡意威脅出現時搶先阻攔，避免各類未知網路威脅造成影響。

同時，PC-cillin 2022雲端版同樣對應手機、平板、電腦跨平台防護設計，並且支援微軟新版Windows 11作業系統。

其他完整功能，則包含可阻絕勒索病毒攻擊的「勒索剋星」功能，並且加強包護裝置上重要檔案與照片、影片，另外更可封鎖諸如一頁式詐騙、釣魚簡訊及假粉專等詐騙網站。

而針對線上購物需求，此次也強化「網購安心Pay」線上交易防護功能，避免瀏覽購物網站或使用網路銀行服務時，遭竊取交易資料。另外透過主動式雲端截毒技術，更可讓使用者在全螢幕模式下進行遊戲或工作時，自動開啟「無干擾模式」將自動開啟，暫停非緊急通知、預約掃瞄作業或Line等應用程式，避免造成干擾之餘仍可維持安全防護。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

個資 詐騙 趨勢科技 防毒軟體

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