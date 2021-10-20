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foodpanda推動環境友善店家、循環容器外送服務 減少廢棄物實現永續發展

聯合新聞網 / 楊又肇

foodpanda宣布啟用年度永續計畫，將攜手RE-THINK創新推動「環境友善店家」，同時持續推動「循環容器外送」服務，藉此從源頭減少廢棄物，並且減少塑膠材質使用比例。

除了持續鼓勵不索取一次性餐具，並且帶領外送夥伴齊心淨灘，此次更計畫將環保範疇擴展至店家與消費者。

其中，更計畫從店家端以源頭減廢為目標，並且攜手新創環保團體RE-THINK及成功大學環境工程學系推動「環境友善店家」計畫，透過九大環保審查標準推廣綠色外送。

同時foodpanda也宣布「循環容器外送」拓點至台北，並且與台北市政府環保局及「好盒器」合作，藉此鼓勵店家提供循環容器，在生活中漸進式取代免洗餐具。

從foodpanda與RE-THINK展開「環保餐飲看法大調查」，從近2萬份回收問卷中發現，疫情提升消費者的永續意識，在購買選擇上更願意支持相對環保的產品或店家，若店家提供環境友善材質的餐具或容器，消費者極有意願花錢支持，但多半僅願額外支付10元。

另外，有高達86%消費者對於外送、外帶常見包裝容器，以及像吸管、橡皮筋、膠帶等輔助包材，不知回收分類類別，導致回收無法落實，因此凸顯減少外送、外帶使用包裝的重要性。

因此，foodpanda攜手RE-THINK及成功大學環境工程學系，推動「環境友善店家」計畫，藉此針對「店內環境」、「外送外帶」及「食材」三大面向，規劃9項環保標準，讓店內環境著重節能與垃圾有效分類，並且針對外送、外帶減少使用一次性容器，以及諸如橡皮筋等不可回收之輔助包材，食材則訴求在地食材運用，並且減少剩食情況。

而在foodpanda App更加入環境友善店家專區，讓消費者能更容易支持這些環境友善店家。

至於從去年開始在台南啟用「循環容器外送」計畫，目前已有38間店家加入循環容器外送，同時有將近5成消費者會重複使用循環容器。

此次更由台北市政府環保局與foodpanda、好盒器合作，將循環容器應用模式擴展至台北，並且進駐台北站前及公館商圈，第一階段鎖定台灣人熱愛的手搖飲，總計由COMEBUY、想奌茶飲、黛黛茶等11間店家參與響應。

目前只要在foodpanda App選擇參與「愛地球外送」的店家點餐，勾選「使用循環容器」盛裝餐飲，同時填寫綁定好盒器會員的手機號碼，在用餐後將容器簡單沖洗，並且於3天內歸還至自助歸還站，或是交給合作店家，由店員協助歸還後，即可獲得foodpanda服務30元優惠碼，可於下一次點餐時使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

foodpanda 餐具

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