藍芽耳機通病？一年後「都出同樣問題」引苦主喊：常常這樣

近年來藍芽耳機掀起一陣流行，幾乎人手都有一副，但日前便有使用該類產品的網友疑惑發文表示「有人跟我一樣藍牙耳機買一年之後兩邊電量變不同嗎？」讓不少過來人都紛紛留言附和。

原PO在Dcard上以「有人的耳機也這樣嗎？」為題指出，自己的兩邊耳機都放在充電盒裡面了，但手機上的耳機電量，一耳為56％，另一耳卻為91%，便讓他非常不解，因為兩耳都是同時充電的狀況，電量應該要相同才對，讓他疑惑的發文詢問「常常會這樣，有人可以求解嗎？」

此文一出，便釣出許多苦主回應道「我也是這樣，我的還一邊100%，一邊3％」、「買一年就會這樣，我的也是」、「藍牙耳機電池壽命就差不多一年啊…我的一年後也是這樣」、「快壞掉了…電池壽命已到盡頭，之前過保固拿去維修說不能修」、「早就發現藍牙耳機電池一年後開始衰退，一副都好幾千……還是乖乖有線耳機就好」、「常常這樣，我已經習慣了，還能聽就好」。

但也有許多內行的網友紛紛給原PO建議，「可能耳機底部充電的地方接觸不良吧，保固內拿去維修看看」、「保固內立刻送修，有機會拿新的」、「你可以用棉花棒沾酒精，稍微捅一下裡面清潔一下就好，沒效的話，就拿去送修」、「過保固的話只能花錢買新的，不然就是繼續用」、「拿去換吧，我的試了一堆網路上教的方法也沒屁用，保固內拿去換新的就好了，沒保固內只能買新的，傷荷包啊」。

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