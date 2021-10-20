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三星可能在下半年第二場Unpacked活動揭曉智慧投影機 以及新款耳機配色款式

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將在美國東岸時間10月20日上午10點 (台灣時間10月20日晚間10點)舉辦另一場「Galaxy Unpacked Part 2」發表活動相關說法指稱三星將不會在這場活動揭曉新款手機產品，而是準備推出一款智慧投影機，另外更計畫推出Galaxy Buds 2新款配色。

從三星在10月14日於歐盟知識財權局 (EUIPO)遞交申請名為「The Freestyle」商標，同時也在英國、土耳其、澳洲等地區申請相同商標來看，接下來預計公布新產品將是一款智慧投影機。

在「The Freestyle」商標註冊申請說明中，顯示此款商標將用於內建電視協調器的投影設備，或是圖像投影設備、電影放映設備，以及多媒體投影機與數位投影裝置等。

目前還無法確認以「The Freestyle」為稱的智慧投影機具體細節，但有可能採容易隨身攜帶使用設計，並且搭載Android TV作業系統與三星服務內容。

除此之外，三星還可能在此次活動上同步揭曉Galaxy Buds 2新款配色，可能會額外加入黑色與檸檬黃兩款新色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 耳機

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