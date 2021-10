Jack Dorsey曝Square 擬打造更有效率的比特幣挖礦系統

Square日前確認將針對比特幣交易打造一款以硬體形式設計的數位錢包後,創辦人Jack Dorsey再次透露考慮打造一款用於挖掘比特幣的挖礦系統。

依照Jack Dorsey透握個人Twitter分享資訊,表示此款挖礦系統將採用客製化處理器,搭配開源軟體構成,藉此對應特定且用於全球範圍的交易業務。

而此款挖礦系統將銜接日前確定打造的硬體形式數位錢包使用模式,因此有可能作為數位錢包背後的交易系統,同時也意味Square將挑戰加密貨幣背後有更高交易風險,以及複雜安全、技術等項目佈局。

Square is considering building a Bitcoin mining system based on custom silicon and open source for individuals and businesses worldwide. If we do this, we’d follow our hardware wallet model: build in the open in collaboration with the community. First some thoughts and questions.