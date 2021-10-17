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Jack Dorsey曝Square 擬打造更有效率的比特幣挖礦系統

聯合新聞網 / 楊又肇

Square日前確認將針對比特幣交易打造一款以硬體形式設計的數位錢包後，創辦人Jack Dorsey再次透露考慮打造一款用於挖掘比特幣的挖礦系統。

依照Jack Dorsey透握個人Twitter分享資訊，表示此款挖礦系統將採用客製化處理器，搭配開源軟體構成，藉此對應特定且用於全球範圍的交易業務。

而此款挖礦系統將銜接日前確定打造的硬體形式數位錢包使用模式，因此有可能作為數位錢包背後的交易系統，同時也意味Square將挑戰加密貨幣背後有更高交易風險，以及複雜安全、技術等項目佈局。

不過，Jack Dorsey先前也認為跨入加密貨幣交易，將能增加更多對外合作流通管道，除了能順利推動加密貨幣交易規模，更預期可讓使用者更容易藉由加密貨幣進行各類金融交易，未來或許也就不需要透過銀行等金融機構協助處理複雜的金融交易事宜。

但與先前提及的數位錢包一樣，Jack Dorsey目前也未針對新款挖礦系統透露太多細節，但強調會藉由客製化處理器與開源軟體加快挖礦效率，藉此滿足更多數位貨幣交易速度，進而吸引更多人使用。

至於針對目前挖礦往往伴隨更大算力需求，因此也產生大量電力損耗，進而對環境產生一定影響，Jack Dorsey對此則預期在提升挖礦系統效率與正確性之下，將能大幅改善電力損耗等問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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