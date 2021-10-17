Nothing宣布與Qualcomm合作 有望推出手機與行動電源

今年7月底宣布推出旗下首款耳機產品Nothing Ear (1)之後，由一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)自行創立品牌Nothing再次宣布與Qualcomm締結合作關係，未來將推出更多採用Snapdragon運算平台產品，另外更宣布獲得新一輪融資，總計達5000萬美元。

Nothing並未透露下一款產品細節，但從此次與Qualcomm建立合作，預期將會以Snapdragon處理器打造產品，而相關消息指稱有可能會是一款智慧型手機，並且將推出名為Power (1)的行動電源，沒意外應該也會搭載Qualcomm QC快充技術。

在先前接受訪談時，裴宇就曾透露未來將會聚焦在有發展潛力的產品類別，先前推出的真無線耳機Nothing Ear (1)，便標榜希望改變傳統耳機使用體驗，因此若接下來確定推出新款手機產品，或許也會在設計、使用體驗上帶來不同感受。

而Nothing推出智慧型手機的可能性並不小，先前就已經收購Android之父Andy Rubin所創立Essential，並且取得其專利在內資產，因此Nothing藉由Essential技術資產推出手機產品，顯然不會太意外。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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