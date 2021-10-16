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市調顯示Arm架構筆電獲利續增 蘋果搶下「最大市佔比例」

聯合新聞網 / 楊又肇

市調機構Strategy Analytics報告指出，預計今年內以Arm架構打造的筆電產品獲利幅度將成長超過三倍，其中更由蘋果獲得最大市佔比例。

從相關統計數據顯示，今年以Arm架構打造的筆電出貨量約增加兩倍，約佔整體筆電產品出貨量的10%以上。而相比Arm架構筆電在去年獲益增加九倍左右，今年獲益成長幅度將超過三倍，約達9億美元規模。

由於去年蘋果宣布從原本採x86架構設計的Intel處理器，轉換為以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，不僅讓首波推出的13.3吋MacBook Air與MacBook Pro維持高效能表現，甚至大幅延長電池使用時間，因此吸引不少使用者。

而過去就曾以Arm架構打造PC裝置的微軟，近年來也持續推動Windows on Arm設計，並且與Qualcomm維持深度合作，更讓後來的Windows 10能直接在Arm架構下運作，同時直接相容使用過去針對x86架構打造的軟體服務，在近期宣布推出的Windows 11更原生支援Arm架構，另外也加入支援Android app，藉此與蘋果在Arm架構筆電市場抗衡。

至於聯發科則是藉由與Google合作，將旗下迅鯤處理器應用在Chromebook產品設計，另外也與NVIDIA合作強化Arm架構筆電圖像顯示效能，藉此擴大佈局Arm架構筆電市場發展。

不過，Strategy Analytics認為Arm架構筆電市場短時間內仍會由蘋果取得多數市佔，其中包含其產品佈局相對完整，除了讓硬體轉向使用Arm架構處理器，同時也讓軟體維持高度相容，甚至能夠串接iOS app生態，並且讓開發者能無縫銜接內容設計，因此也讓使用者在使用上不會有任何體驗落差。

反觀微軟過去幾年持續推動的Windows on Arm，即便在硬體設計已經有相當程度完整性，但在軟體相容情況仍不算理想，因此在整體市場表現仍有限制。不過，在Windows 11改善Arm架構相容表現，同時也加入原生相容Android app設計，預期能帶動更多Windows on Arm設計筆電銷售成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Arm 蘋果 筆電

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