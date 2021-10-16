Tile搭載UWB的定位配件要等到2022年 支援以AR形式追蹤

今年初預告將在下一款定位配件加入UWB超寬頻與技術與擴增實境應用後，Tile在稍早公布消息中確認此款定位配件將支援Android與iOS裝置使用，並且支援以UWB超寬頻作精準定位，以及藉由擴增實境方式讓使用者能透過更直覺指引方式尋找定位配件。

不過，Tile表示此款定位配件要等到2022年初才會正式推出，此次則是分別更新既有Sticker、Slim與Mate系列定位配件，另外也推出名為Tile Pro的新款定位配件。

Tile Pro支援長達400英尺 (約122公尺)定位距離，電池續航力則可達1年左右，而新款Sticker、Slim與Mate系列定位配件也將定位距離增加至250英尺 (約76公尺)。

其中，Sticker對應定位距離增加67%，而Slim與Mate系列定位配件定位距離則增加25%，三款定位配件軍支援更大聲的警報聲設計，電池續航時間也延長至3年，而包含此次新增加的Tile Pro，所有定位配件均支援IP67等級防水，可在1公尺深的水下距離對應30分鐘防護效果。

建議售價方面，Tile Pro將以34.99美元價格銷售，而Sticker建議售價則是29.99美元，Slim建議售價則為34.99美元，至於Mate建議售價為24.99美元。

配合新款定位配件，Tile推出名為「失物招領」 (Lost and Found)功能，讓撿到新款定位配件的人，可以透過定位配件 (Sticker除外)背面的QR Code讀取持有人資訊，有點類似先前三星及蘋果的作法。

至於在避免有心人士利用Tile進行跟蹤情況，使用者可以透過Tile官方app搭載的「Scan and Secure」功能，隨時確保身邊是否有被偷偷放置Tile定位配件。此款app預計會在2022年正式推出，將支援Android與iOS裝置使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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